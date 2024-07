Banche. PrimaCassa Fvg: dall’1 luglio nuova Direzione Generale

Cambio al vertice della Direzione Generale di PrimaCassa-Credito Cooperativo Fvg. Dall’1 luglio Sergio Copetti sarà il nuovo direttore generale della banca e succede a Marco Pontello, cha ha diretto PrimaCassa fin dall’1 gennaio 2018 quando tre Bcc hanno dato corpo a una riuscita aggregazione che oggi consente di servire, con lusinghieri risultati, tutta la provincia di Udine e non solo.

«L’avvicendamento rientra all’interno di un percorso pianificato da tempo dal Consiglio di Amministrazione nella consapevolezza che, garantire la giusta continuità al passaggio generazionale costituisce elemento fondamentale della sostenibilità di un’azienda – rileva il presidente di PrimaCassa, Giuseppe Graffi Brunoro –. Esprimiamo un sincero e sentito ringraziamento a Pontello per aver guidato la nostra Cassa di Credito Cooperativo con grande lungimiranza, elevata professionalità e profonda umanità. Ha saputo completare il percorso di integrazione creando un gruppo di persone motivate e consapevoli del loro ruolo a favore delle nostre Comunità di riferimento. Lascia una Bcc con i numeri in ordine su cui la nuova direzione potrà lavorare per costruire un futuro ancora migliore e continuerà nella sua attività di cooperatore coordinando le attività di Obiettivo Benessere, l’associazione assistenziale di cui PrimaCassa è socio sostenitore».

Il nuovo direttore, 50 anni, arriva da un percorso professionale, dopo 15 mesi come Ufficiale di Complemento presso la Guardia di Finanza, tutto svolto all’interno della Banca di Cividale per poi passare, nel 2020, in PrimaCassa come vice direttore generale.

«Dopo 35 anni di Credito Cooperativo, tutti con la stessa Bcc e, di cui, 12 da direttore generale – ricorda Pontello – passo il testimone a un collega che in questi anni ho imparato a stimare e di cui apprezzo le competenze professionali e soprattutto le caratteristiche umane. La sua capacità di ascolto, la sua empatia, la sua apertura al mettersi in discussione e, nel contempo, sapersi assumere la responsabilità delle decisioni mi hanno convinto che il CdA ha preso una buona decisione nel puntare a una soluzione interna per l’individuazione della nuova Direzione Generale. Da parte mia, oltre a ringraziare il CdA per la fiducia sempre dimostrata nei miei confronti e i colleghi per il sostegno che mi hanno sempre garantito, non posso che esprimere i migliori auguri a un Istituto che si appresta a festeggiare i 120 anni dalla costituzione e, godendo di buona salute, punta a un lungo futuro e assicurare che il Credito Cooperativo troverà in me sempre un convinto sostenitore».

«Assumo il compito di portare il testimone di questa ideale staffetta cooperativa, iniziata oltre 100 anni fa, che è PrimaCassa – commenta, da parte sua, Copetti –. Ammetto di sentire tutto e forte il peso della responsabilità, ma so di poter contare sulle oltre 200 persone che oggi sono e fanno PrimaCassa, sul loro senso di appartenenza e sulla loro consapevolezza identitaria. A loro e agli oltre 15.000 soci assicuro il massimo impegno per continuare il percorso virtuoso della nostra Cassa di Credito Cooperativo volto a mantenere ben saldi i valori che costituiscono quelle radici sul territorio e nelle comunità che consentono di fare bene la banca per rispondere sempre meglio ai bisogni, non sempre e non solo bancari e assicurativi, di famiglie e imprese. Il tutto nella piena consapevolezza della necessità di garantire qualità e solidità ai numeri della Cooperativa».

Con la nomina di Copetti a direttore generale, il CdA, confermando la volontà di privilegiare soluzioni interne, ha individuato nella figura di Alessandro Rosso il nuovo vice direttore generale. Rosso, 49 anni, arriva da una ventennale esperienza nel Credito Cooperativo e opera in PrimaCassa dal 2018.

Aderente al gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, la banca opera in tutta la provincia di Udine con 34 sportelli, impiega 214 persone e conta su oltre 15.000 soci. Vanta un patrimonio netto di oltre 162 milioni di euro e un Cet 1 che supera il 22%, con una raccolta diretta di 1,27 miliardi di euro e raccolta indiretta per 0,69 miliardi di euro. Eroga prestiti per quasi un miliardo di euro.

