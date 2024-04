Barbie e Ken, sul palco del Palio anche la “ricerca della felicità” della bambola più famosa al mondo

La macchina organizzativa del Palio Teatrale Studentesco Città di Udine è in pieno fermento. E mentre fervono i preparativi per la 53a edizione della più longeva manifestazione di teatro giovanile d’Italia, in programma al Palamostre dal 28 aprile al 24 maggio, iniziano a trapelare le prime anteprime a cui il pubblico potrà assistere.

É così che il palco del teatro cittadino ospiterà sabato 11 maggio alle 20.30 il Teatro la Fuffa, giovane compagnia formata dall’attrice udinese ed ex “paliense” Letizia Buchini, Saskia Simonet e Filippo Capparella che a Udine porterà in scena un attesissimo “Barbie e Ken, riflessioni su una felicità imposta”.

Campione d’incassi sul grande schermo lo scorso anno, la storia della bambola più famosa al mondo approda anche a teatro, ospite del Palio. Al centro della storia la ricerca “forzata” di una felicità da conquistare a tutti i costi all’interno di un sistema che rischia di inghiottire i protagonisti, Barbie e il suo perenne fidanzato Ken.

In una grande scatola di plastica, Barbie e Ken sfoggiano inizialmente infatti il loro forzato sorriso da giocattoli. Tutto sembra perfetto nel loro piccolo mondo: ogni cosa è prevedibile e volta alla conquista della felicità. Un primo “Perché?” di Barbie, tuttavia, inizia a mettere in dubbio il loro sapere surrogato, fino a convincerli a infrangere gli schemi per scoprire se esiste altro oltre a ciò che è loro concesso. Ma cosa accadrà quando Barbie vorrà sapere di più in merito al sesso?

Tra goffi tentativi e crisi esistenziali, i due si scontrano con irrisolvibili contraddizioni fra il comico, il grottesco e il drammatico. In un ritmo sempre più incalzante e con il coinvolgimento diretto del pubblico, Ken e Barbie scivolano sempre più in basso in un sistema che li sta inghiottendo al grido di: “Noi dobbiamo essere felici! A tutti i costi!”.

Sul palco, due giovani e promettenti attori entrambi diplomatisi alla Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe, Letizia Buchini e Filippo Capparella, che qui firma, assieme a Saskia Simonet, anche la regia dello spettacolo prodotto dal Teatro la Fuffa assieme alla Fondazione Sat con il sostegno di Trac, Centro di residenza teatrale pugliese e LaRibalta Art Group Novara.

“Barbie e Ken” è stato presentato la prima volta nel 2022, quasi una felice intuizione arrivata un anno prima della celebre versione cinematografica del 2023. Lo spettacolo ha anche vinto sempre nel 2022 il Festival Inventaria, oltre ad aver ricevuto una menzione come Miglior novità del teatro ragazzi in Italia agli Eolo Awards 2023. Per informazioni info@teatroclubudine.it