34 nuovi Vigili del fuoco in Friuli Venezia Giulia. CO.NA.PO: è un buon inizio ma non basta

In questi giorni 34 nuovi Vigili del Fuoco che hanno terminato il corso di formazione iniziale a Roma presso le Scuole Centrali Antincendi prenderanno servizio nella nostra regione: 12 al Comando di Gorizia, 6 a Pordenone, 4 a Trieste e 12 ad Udine. “E’ una vera e propria boccata d’ossigeno – commenta Damjan Nacini, segretario regionale FVG del Conapo Sindacato autonomo Vigili Del Fuoco – e per questo ringraziamo il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ed il Sottosegretario di Stato Emanuele Prisco, che da tempo ha mostrato attenzione alla problematica della carenza di organico nella nostra amata Regione”. “Purtroppo – continua Nacini – i numeri non sono ancora sufficienti. In Friuli Venezia Giulia abbiamo una carenza complessiva di circa 160 unità nelle varie qualifiche, un numero destinato ad aumentare considerati i parecchi pensionamenti di colleghi previsti per i prossimi anni”. “Diamo il benvenuto ai nuovi colleghi e –conclude Nacini- chiediamo ai vertici del nostro amato Corpo nazionale di continuare ad attenzionare il problema della carenza di personale auspicando che si dia urgentemente corso a nuove e numerose assunzioni necessarie per garantire il soccorso ai cittadini”.