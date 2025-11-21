Big Silent Night Music con Igudesman & Joo con FVG Orchestra al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Un concerto che unisce la magia del Natale, il divertimento per tutta la famiglia, l’arte di due grandi musicisti internazionali e la maestria della FVG Orchestra.

Il quarto appuntamento di Io Sono sinfonica è per martedì 9 dicembre alle 20.30 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine con Big Silent Night Music di Igudesman & Joo insieme alla FVG Orchestra. Si tratta dell’ultima imperdibile possibilità di vedere In Italia l’irresistibile duo che ha comunicato lo scioglimento a gennaio dopo oltre 20 anni di attività.

Sul palco si alterneranno commoventi classici ed esilaranti brani originali natalizi e di Capodanno, insieme agli intramontabili successi dei due musicisti. Con oltre 50 milioni di visualizzazioni su YouTube, infatti, il duo formato dal violinista russo Aleksey Igudesman e dal pianista anglo-coreano Hyung-ki Joo, sono un fenomeno internazionale grazie a spettacoli che uniscono musica classica, umorismo e cultura pop. Hanno collaborato con orchestre come New York Philharmonic, Chicago Symphony, London Philharmonic e Accademia di Santa Cecilia e con grandi artisti come Billy Joel e il compositore Hans Zimmer.

Big Silent Night Music diffonderà lo spirito delle feste con abbondante vischio, virtuosismi e comicità in una notte in cui adulti e bambini possono divertirsi grazie ai “maestri del caos” che guideranno la FVG Orchestra, trasformata per l’occasione in Babbi Natale, elfi e renne.

Prevendite aperte su VivaTicket e presso la biglietteria del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Prezzo speciale per gli abbonati del Giovanni da Udine per quelli della Fondazione Bon. Prenotazioni: biglietteria@fvgorchestra.it | tel. 351 9129211 (lun–ven 10.00–12.00)

La stagione IO SONO SINFONICA è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Friuli Venezia Giulia e CiviBank; in collaborazione con il Comune di Monfalcone, il Comune di Udine, il Comune di Gorizia, il Teatro comunale di Monfalcone Marlena Bonezzi, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il Teatro Giuseppe Verdi di Gorizia, Associazione culturale Euritmica e l’Associazione internazionale dell’Operetta Friuli Venezia Giulia.