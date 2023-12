Bilancio regionale. Pellegrino (Avs) polemizza: brutta prassi del centrodestra, bocciare a priori le idee del centrosinistra, poi appropriarsene

“Ancora una volta una proposta fatta in Assestamento di bilancio a luglio e bocciata da tutta la Maggioranza ha, poi, visto la luce nella legge di Stabilità e fatta propria da quella stessa Maggioranza”. Così in una nota la consigliera regionale Serena Pellegrino (Alleanza Verdi e Sinistra), a margine dei lavori della I Commissione integrata sulla manovra di bilancio 2024-26. “Si tratta di un bonus per la realizzazione di impianti per recupero dell’acqua piovana per i privati – spiega Pellegrino – ed esteso alle aziende, permettendo così a molte realtà di risparmiare non solo in termini economici sul costo della bolletta, ma anche per l’ecosistema tutto”. “Ricordo – prosegue la consigliera – che la grave crisi idrica, perseguendo l’obiettivo dello sviluppo sostenibile, ha imposto all’Amministrazione regionale di cogliere la portata di quanto da me presentato e allora restituito al mittente. Rimango in attesa, però, di avere notizie su un altro emendamento, quello sul micro e mini eolico che a luglio sempre la Giunta Fedriga ha trasformato in ordine del giorno, impegnandoli a studiare un provvedimento ad hoc”. “Chissà – conclude l’esponente di Opposizione – se, nel corso dei lavori d’Aula, altri provvedimenti respinti dalla Maggioranza di centrodestra saranno recuperati e fatti propri dalla Giunta regionale. Questa prassi da parte degli assessori, di fare propri i progetti dei consiglieri delle Opposizioni, è ormai consolidata e si può solo affermare che se un’idea viene rubata, significa che era una buona idea”.