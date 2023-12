Voto contrario di Open Fvg su esame legge manovra di bilancio in prima commissione integrata

“In Commissione Bilancio del Consiglio Regionale FVG, come Open Sinistra FVG, abbiamo espresso parere contrario alla Legge di Stabilità, e quindi al Bilancio e al Documento Programmatico della Giunta Fedriga per il 2024. Non si erano mai visti in Consiglio oltre 5 miliardi di risorse “manovrabili” con un incremento di 600 milioni rispetto all’anno scorso, dovuti soprattutto a maggiori entrate fiscali. Quindi non mancano certamente risorse, anche se l’aumento va ridimensionato in quanto l’inflazione è decisamente cresciuta, e parte dell’aumento delle risorse deriva proprio dall’effetto dell’inflazione sulla partecipazione IVA.

Se i soldi non mancano, purtroppo mancano gravemente le idee e le strategie per affrontare le gravi criticità che la nostra Regione sta vivendo. Queste concernono la sanità e in particolare la mancanza di personale

che provoca l’allungamento delle liste d’attesa, la mancanza di servizi e la chiusura di reparti. Ebbene non ci sono strategie volte al reclutamento e alla stabilizzazione di personale per il sistema sanitario. Mancano idee anche per affrontare le difficoltà degli enti locali. L’unica idea è fare ripartire le Province, ma anche in questo contesto ciò che manca è il personale, non le “poltrone”. Gravissima è la mancanza di qualsiasi strategia ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici. E infine questa finanziaria dialoga solamente con i ceti agiati. Tanti sono i contributi, ma sono a rimborso. Si alzano i livelli ISEE ma non si aumentano le risorse. Le precarietà e le povertà crescono invece in Regione, anche a causa dell’inflazione. La percentuale di cittadini che rinuncia alle cure per motivi economici è più alta della media italiana. Ma la Giunta Fedriga non sembra preoccuparsene. Riteniamo che con tali disponibilità di denaro ciò non è accettabile. In aula proporremo emendamenti e ordini del giorno per cercare di riequilibrare l’utilizzo di tutte queste risorse pubbliche.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.