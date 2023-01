Bluenergy Group presenta il Bilancio di Sostenibilità 2022

Bluenergy Group, azienda di riferimento nel Nord Italia per la fornitura di luce, gas e servizi, annuncia la pubblicazione del secondo Bilancio di Sostenibilità che include tutte le società del Gruppo. Il documento rendiconta l’impatto ambientale e sociale generato dall’attività delle aziende e il relativo rating ESGe, valutato dall’agenzia di rating italiana Cerved Rating Agency con BBB. La valutazione, confermata dall’agenzia di rating, ha rilevato l’alta capacità di gestione delle variabili di rischio e opportunità ESG da parte del Gruppo. Dal 2018 Bluenergy Group ha scelto di abbracciare i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030: l’inizio di questo percorso ha portato il gruppo a effettuare analisi interne e quindi individuare le aree di miglioramento necessarie per produrre valore anche dal punto di vista sociale ed ambientale. Per tre anni, Bluenergy ha redatto i primi Report di Sostenibilità, mentre il 2021 è stato l’anno del primo Bilancio di Sostenibilità del Gruppo, elaborato a partire da tutte le attività che il Gruppo Bluenergy già attua e che permettono di generare valore condiviso. La valutazione di Cerved Rating Agency ha evidenziato la capacità del Gruppo di comprendere le dinamiche evolutive del settore in un’ottica di sostenibilità rispetto agli stakeholder. Alla base di questa valutazione si trova l’approccio di diversificazione del business con mirate acquisizioni che consentono di allargare la sfera ai servizi di efficientamento energetico e l’accrescimento della vendita di energia rinnovabile agli utenti finali. L’approccio ha permesso al gruppo di ridurre le emissioni dannose: a oggi sono 295.000 le tonnellate di CO2 risparmiate grazie alla vendita di energia proveniente da fonti rinnovabili, alla compensazione della CO2 derivante dai consumi di gas e alle attività di efficientamento energetico quali la sostituzione di caldaie di vecchia generazione. Rimangono alti i livelli di vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a copertura dell’intero portafoglio clienti domestico, con obiettivi di incremento nei cluster P.iva, Industriali e condomìni. Dell’impegno di Bluenergy in ambito sociale ne sono esempio i progetti di Corporate Social Responsibility “Empower Your Passion” e “LOVE FACTOR”; il nuovo contest creato per sostenere le associazioni benefiche del territorio attraverso il coinvolgimento diretto dei propri clienti. Ogni cliente e collaboratore Bluenergy ha infatti la possibilità di candidare la propria associazione del cuore e il suo progetto solidale. Tutti i clienti Bluenergy sono chiamati a segnalare entro il 31 gennaio e attraverso l’apposita pagina www.bluenergygroup.it/lovefactor l’associazione che si desidera sostenere, raccontando brevemente il progetto. A conclusione della ricezione delle candidature verranno selezionate 5 Associazioni che riceveranno un contributo di € 3.000 ciascuna. Inoltre, da evidenziare la scelta di collaborare con fornitori dalla matrice sostenibile dislocati sui territori presidiati e il nuovo sistema di Customer Relationship Management (CRM) operativo dal 2020, per migliorare la gestione strategica della clientela sfruttando in particolare le nuove tecnologie. Il valore economico generato dal Gruppo Bluenergy è pari a 922,2 mln di euro, con un incremento del 116% rispetto all’anno precedente e rappresenta un contributo al benessere e al miglioramento del contesto socioeconomico in cui sono inserite le aziende attraverso la redistribuzione del reddito ai propri stakeholder. Un dato positivo ma che risente dell’incremento dei prezzi nominali della materia prima energia cui abbiamo assistito nell’ultimo anno. Destinatari della ricchezza prodotta sono quindi i fornitori, i dipendenti, gli azionisti, la Pubblica Amministrazione, i clienti e la collettività con un particolare accento alle sponsorizzazioni di eventi culturali e sportivi. “La sostenibilità per noi rappresenta si un asset di business imprescindibile ma è prima di tutto un approccio che noi stessi abbiamo scelto di sposare internamente” commenta Alberta Gervasio, Amministratore Delegato di Bluenergy Group. “Oggi, grazie allo strumento del Bilancio di Sostenibilità possiamo misurare l’impegno attraverso indicatori di performance riconosciuti a livello internazionale e possiamo porci sempre nuovi obiettivi da raggiungere in un processo di impegno e crescita continua. La redazione del secondo bilancio di sostenibilità è la dimostrazione di un approccio consolidato che abbiamo interiorizzato in ogni suo aspetto e che delinea la rotta su cui impostare le nostre azioni future”. Bluenergy, inoltre, mostra un alto livello di equilibrio di genere. La composizione del CdA della capogruppo fa emergere una maggioranza femminile (57%) con forte incidenza nelle posizioni di leadership in azienda, compresa la carica di Amministratore Delegato. Si denota l’impegno dell’azienda e delle figure apicali nel diffondere maggior consapevolezza sui modelli di leadership al femminile nelle imprese. Tra i punti di forza, una nota di merito va al processo di formazione interno. Come evidenziato da Rating Cerved rilevante è il mix di competenze ed esperienze rilevabile nel CdA della Capogruppo, Bluenergy Group S.p.A. oltre che il crescente impegno da parte dei vertici aziendali a corsi in materia ESG per accrescere ulteriormente le competenze in materia e meglio comprendere le dinamiche e i legami tra la gestione dei fattori di sostenibilità e la strategia aziendale. A riprova dell’approccio adottato si evidenzia l’inserimento di obiettivi remunerativi legati ai fattori ESG. Nell’ambito delle attività di caring verso i collaboratori resta sempre attivo il Welfare aziendale sotto forma di Flexible Benefit al quale si è aggiunta la sottoscrizione di una Polizza Sanitaria Collettiva per la prevenzione e diagnosi di gravi patologie. L’impegno di Bluenergy non si ferma e la collaborazione intrapresa con la Cooperativa Sociale Noi Group Scs prosegue e si arricchisce con l’inserimento di ulteriori 2 risorse con bisogni speciali che opereranno a supporto del Servizio clienti Bluenergy. Le 2 nuove risorse si aggiungono alle 3 persone diversamente abili già inserite a inizio del nuovo anno.