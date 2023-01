Fvg: cambia la “geografia” dei gruppi i Consiglio regionale. Nasce il Polo Liberale, l’ufficio di presidenza di Frza Italia e i “Cittadini” diventano “Civica Fvg”

Anno nuovo gruppi nuovi, in attesa che l’elezione del 2 e 3 aprile azzerino tutto da oggi sono attive alcune modifiche in seno a tre Gruppi consiliari che fanno parte dell’Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia: il neonato Polo liberale, la rinominata Civica Fvg e Forza Italia che, dal canto suo, ha annunciato una nuova composizione dell’Ufficio di presidenza interno. Nello specifico, e in ordine strettamente cronologico, i consiglieri Giuseppe Nicoli, Walter Zalukar ed Emanuele Zanon hanno dichiarato di appartenere, a decorrere dal 31 dicembre 2022, al Gruppo consiliare di nuova costituzione Polo liberale, che aderisce alla coalizione delle forze politiche di maggioranza. Nicoli ne é il presidente, Zalukar il vice. Sempre a partire dall’ultimo giorno del 2022, inoltre, il Gruppo consiliare di Forza Italia ha comunicato la conseguente composizione del proprio Ufficio di presidenza che vede Franco Mattiussi al vertice con la collega Mara Piccin vicepresidente. Infine, dal primo gennaio il Gruppo consiliare dei Cittadini di Tiziano Centis e Simona Liguori ha assunto la denominazione di Civica Fvg.