Borgo Castello protagonista della rigenerazione urbana e culturale di Gorizia

La primavera e l’estate a Borgo Castello a Gorizia sono ricche di decine e decine di eventi e momenti di svago: dai laboratori creativi a cielo aperto per grandi e bambini, alle visite teatralizzate, dalle passeggiate storiche agli spettacoli di danza e di musica, senza dimenticare l’artigianato che valorizza le tante peculiarità locali. Quindi numerose sono le opportunità di riscoprire il cuore antico della città. Qui cittadini, turisti ed artisti diventano protagonisti di un programma di rigenerazione urbana che intreccia tradizione e innovazione. Grazie al progetto “Mille anni di storia al centro dell’Europa: Borgo Castello crocevia di popoli e culture” , realizzato con fondi del PNRR, le strade si animano e danno una nuova vita a Gorizia, Capitale europea della cultura assieme a Nova Gorica-GO!2025, che sta vivendo oggi un momento storico di cambiamento e crescita.

Borgo Castello, patrimonio storico di Gorizia, si trasforma in un palcoscenico dove la partecipazione cittadina e la cultura diffusa si intrecciano in un progetto di rigenerazione urbana che coinvolge attivamente residenti, artisti, turisti e associazioni. Questa vivace riscoperta del centro cittadino è alimentata da eventi che spaziano dal teatro alla musica, dalla danza alla memoria storica, e si inserisce in modo sinergico nel quadro più ampio di GO!2025, il progetto di rilancio che sta già cambiando il volto della città.

Promosso dai Cluster, questo progetto mette in luce la forza delle comunità e delle identità locali , coinvolgendo i cittadini in un’ampia gamma di eventi che vanno oltre il semplice intrattenimento. Le storie di Gorizia, la sua cultura e la sua tradizione sono rivissute grazie alla partecipazione attiva, creando nuovi legami tra passato e futuro.

Un calendario ricco di esperienze culturali e sociali

Il progetto di Borgo Castello non è solo un insieme di eventi; è un processo di crescita collettiva che riflette un concetto di cultura che parte dal basso, dall’incontro tra cittadini, turisti e arte. La stagione ha preso il via con il BorGO LIVE Academy , un corso di danza contemporanea che, dal 7 al 12 aprile, ha visto i partecipanti mettersi in gioco in lezioni di danza tenute dall’artista Erica Bravini . Un altro momento di forte impatto è stata la masterclass di danza tradizionale Maconde , tenuta dal maestro mozambicano Ernesto Aleixo , il 13 aprile. L’arte, dunque, come strumento di inclusione sociale e come mezzo per dar vita a nuovi spazi di creatività . Ma non solo: il ciclo di concerti in programma fino al 29 maggio arricchisce la proposta culturale con performance musicali dal taglio innovativo, che spaziano da Ambra Drius (17 aprile) a Matteo E Basta (24 aprile e 29 maggio), passando per il Jimmy Joe (8 maggio) e il Gabriele de Leporini trio (15 maggio), con il supporto del centro culturale Borgocastello3. Ogni concerto è un invito ad esplorare la fusione di suoni, emozioni e storie che caratterizzano il territorio.

Memoria e tradizione: laboratori e teatro sul territorio

Il progetto di Borgo Castello va oltre la semplice fruizione artistica e diventa anche un laboratorio di memoria storica . Tra le proposte più apprezzate si segnala il ciclo di visite teatralizzate “ Anche le strade parlano ”, che sta riscuotendo un successo straordinario. Dopo 24 repliche sold out in via Rastello, il format si sposta al Castello di Gorizia , dove nuove date sono già previste per maggio e giugno. La memoria storica e la narrazione urbana sono al centro anche della visita guidata della storica Francesca Boscarol , il 10 maggio, che condurrà i partecipanti alla scoperta della toponomastica di Gorizia , un tema che affonda le radici nel passato della città, ma che continua a influenzare la sua identità odierna.

Creatività e artigianato: un ponte tra generazioni

Accanto agli appuntamenti più strettamente artistici, non mancano iniziative che uniscono creatività e artigianato . Il 26 aprile, la bottega “Cera una volta FVR” ha organizzato una giornata tematica, con laboratori per bambini e adulti dedicati alla realizzazione di angeli tridimensionali in carta. Anche il 27 aprile, presso la Casa Netural di via Rastello 19, la Bottega di Giada ha proposto un laboratorio di burattini e marionette, dando vita a uno spazio in cui le nuove generazioni possono confrontarsi con la tradizione dell’artigianato locale. Anche durante l’estate sono previste iniziative analoghe che coinvolgono gradi e piccini, in questo scambio culturale che mantiene vive le tradizioni.

L’estate tra lingue e confini: un laboratorio internazionale a Gorizia

Con l’arrivo dell’estate, Borgo Castello si prepara ad ospitare nuovi eventi che richiamano l’attenzione internazionale. A partire dal 23 giugno , il laboratorio plurilingue per bambini dai 6 agli 11 anni sarà l’occasione per esplorare le lingue e le culture di confine, tema che ha sempre caratterizzato la città di Gorizia. Inoltre, dal 28 agosto al 6 settembre , si terrà la International Summer School dedicata a storia, lingue e culture di confine, che porterà a Gorizia giovani studiosi da tutto il mondo.

Un progetto che rinnova il centro storico

Il Piccolo Opera Festival , che si inserisce nel programma di eventi di Borgo Castello, contribuirà ad animare il centro storico con concerti, spettacoli e incontri di alto livello. Tra gli appuntamenti principali, Salieri Café a Palazzo Strassoldo (22 e 29 giugno, 6 e 13 luglio) e l’opera Rita di Gaetano Donizetti (9 luglio), che arricchiranno ulteriormente la proposta culturale di Gorizia, sempre più punto di riferimento per l’arte e la cultura a livello internazionale.

Una città che cambia e rinasce

La trasformazione di Borgo Castello non è solo un’iniziativa culturale, ma un vero e proprio processo di rigenerazione urbana che fa della partecipazione e della collaborazione il suo motore principale. Con il cuore antico della città che si anima di iniziativa, Gorizia si conferma come una realtà vivace, pronta a dialogare con il futuro senza dimenticare le sue radici.

Un progetto finanziato dal PNRR

Il programma degli eventi si inserisce nel quadro del progetto “Mille anni di storia al centro dell’Europa: Borgo Castello crocevia di popoli e cultura” , realizzato grazie ai fondi del PNRR – Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” , Componente 3 “Turismo e cultura 4.0” (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi”. Il progetto è finanziato dalla UE–NextGenerationEU e gestito dal Ministero della Cultura.

CALENDARIO EVENTI

MAGGIO 2025

– 3 maggio – è stata inaugurata la mostra di pittura di Giulia Lo Bruto -Promosso da: Cluster 5 e Confcommercio Gorizia

– 8 maggio – Concerto blues con Jimmy Joe -Promosso da: Cluster 5 e Confcommercio Gorizia

– 10 maggio – Visita guidata con la storica Francesca Boscarol sulla toponomastica cittadina -Promosso da Cluster 5 e Confcommercio Gorizia

– 15 maggio – Concerto jazz con il Gabriele de Leporini trio -Promosso da: Cluster 5 e Confcommercio Gorizia

– 29 maggio – Concerto di Matteo E Basta con chitarra hawaiana -Promosso da: Cluster 5 e Confcommercio Gorizia

GIUGNO 2025

– Visite teatralizzate “Anche le strade parlano” al Castello di Gorizia -Promosso da: Cluster 5 e Confcommercio Gorizia

– 23 giugno – Inizio del laboratorio plurilingue per bambini dai 6 agli 11 anni, dedicato alla valorizzazione della pluralità culturale -Promosso da: Cluster 5 e Confcommercio Gorizia

– 22 e 29 giugno – Salieri Café a Palazzo Strassoldo, evento musicale a cura del Piccolo Opera Festival -Promosso da: Piccolo Opera Festival, in collaborazione con Cluster 5 e Confcommercio Gorizia

LUGLIO 2025

– 6 e 13 luglio – Salieri Café a Palazzo Strassoldo, seconda parte della rassegna musicale del Piccolo Opera Festival -Promosso da: Piccolo Opera Festival, in collaborazione con Cluster 5 e Confcommercio Gorizia

– 9 luglio – Opera “Rita” di Donizetti a cura del Piccolo Opera Festival -Promosso da: Piccolo Opera Festival, in collaborazione con Cluster 5 e Confcommercio Gorizia

AGOSTO – SETTEMBRE 2025

– Dal 28 agosto al 6 settembre – International Summer School dedicata alla storia, alle lingue e alle culture di confine, con la partecipazione di giovani studiosi internazionali -Promosso da: Cluster 5 e Confcommercio Gorizia