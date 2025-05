Forum per i 20 anni della Legge Regionale sui Prati Stabili: Impegno Continuo per la Tutela della Biodiversità

In occasione del ventesimo anniversario dell’approvazione della Legge Regionale per la tutela dei prati stabili, avrà luogo un forum dedicato a evidenziare questo importante momento e a discutere delle sfide future per la conservazione di questi preziosi ecosistemi. L’evento si terrà il 10 maggio 2025 in via Missio 6 a Pasian di Prato, presso la sede della Pro Loco.

Gli argomenti

Introduzione e storia della Legge

La Legge Regionale per la tutela dei prati stabili nasce da un lungo percorso di sensibilizzazione e impegno collettivo. Negli anni, abbiamo assistito a distruzioni indiscriminate di questi habitat, seguite da locali interventi comunali di protezione urbanistica e da una petizione popolare sostenuta da numerose associazioni. Questo sforzo congiunto ha portato all’approvazione di una legge che riconosce e protegge il valore ecologico, culturale e paesaggistico dei prati stabili.

L’Importanza dei Prati Stabili

I prati stabili rappresentano un patrimonio inestimabile per la nostra regione. Essi non solo contribuiscono alla biodiversità, ma sono anche fondamentali per la conservazione delle tradizioni locali e per il mantenimento delle tipicità agricole. Un video introduttivo illustrerà l’incanto e la bellezza di questi luoghi, sottolineando la necessità di preservarli.

Modifiche subite e Situazione Attuale

Negli anni la legge ha subito alcune modifiche per adattarsi alle pressioni del settore agricolo (e non per rafforzare la tutela dei prati stabili). Molto lavoro rimane ancora da fare. Durante il forum, verranno discusse le attuali condizioni del territorio regionale rispetto alla presenza di importanti forme di biodiversità e le azioni necessarie per garantirne la conservazione a lungo termine.

Le Associazioni per i Prati Stabili

Il forum vedrà la partecipazione di numerose associazioni che da anni si impegnano per la tutela dei prati stabili:

Italia Nostra: Illustrerà il valore culturale dei prati stabili, Slow Food evidenzierà l’importanza di mantenere le tipicità e l’impiego dell’erba dei prati stabili nell’alimentazione dei ruminanti domestici. La Pro Loco Pasian di Prato presenterà le attività locali volte a sensibilizzare la comunità sul valore territoriale, l’Associazione Naturalistica Cordenonese parlerà del valore della biodiversità nei prati stabili. Il gruppo di cittadini Torbieration interverrà illustrando specifici progetti di azione nei comuni di Pagnacco, Buja, Tavagnacco e Fagagna.

Iniziative Future

Durante il forum, verranno annunciate nuove iniziative volte a rafforzare la tutela dei prati stabili. Questi includeranno progetti innovativi, collaborazioni con enti e istituzioni, e campagne di sensibilizzazione per coinvolgere attivamente la comunità.

Le istituzioni

L’Università di Trieste illustrerà nuove modalità di censimento dei prati stabili e un rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia interverrà per presentare le azioni intraprese a livello regionale e delle future strategie per la tutela dei prati stabili.

Presentazione della Petizione per il rafforzamento del Servizio biodiversità della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha già raccolto migliaia di firme in occasione delle proiezioni del film “Incanto d’erba … e urgenza” documentario per la tutela dei prati stabili.

Ristrutturazione della Legge Regionale

Il forum sarà anche l’occasione per discutere di possibili modifiche alla legge regionale, al fine di renderla veramente efficace e rispondente alle esigenze attuali di conservazione, e di creare l’unione necessaria ad impedire l’indebolimento della tutela, che pare sia fra le intenzioni dell’assessore regionale Zannier. 19 anni dopo la legge regionale è stato approvato il nuovo regolamento europeo sul ripristino della natura, e parrebbe impossibile arretrare, ma solo se vi sarà l’adeguata pressione civica. Verranno messe in evidenza le parti della legge che in questi lustri non sono state applicate da parte dell’Amministrazione regionale. Per questo è stato richiesto l’intervento al forum dei Consiglieri Regionali, che parteciperanno attivamente al dibattito, portando le loro proposte e visioni per il futuro della tutela dei prati stabili.

Prima di una sessione di domande e risposte, durante la quale i giornalisti e il pubblico potranno interagire con i relatori, verrà proiettato il nuovo documentario di Roberto Pizzutti, Incanto d’erba … e urgenza, versione per l’infanzia

In conclusione l’auspicio degli organizzatori è che l’evento rafforzi la consapevolezza riguardo la necessaria tutela dei prati stabili e mobiliti i cittadini per la salvaguardia della biodiversità, delle radici storiche dell’identità culturale e delle corrette forme di produzione degli alimenti.