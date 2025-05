UniUd: 10 aziende, 120 opportunità, il 7 maggio al Mercoledì del placement presso il polo economico dell’Ateneo friulano

Dieci realtà aziendali di diversi settori e circa 120 opportunità lavorative in svariati ambiti. Dall’assicurativo al bancario, dai servizi professionali alle imprese a quelli aeroportuali alla consulenza aziendale. È quanto propone il Mercoledì del placement dell’Università di Udine, la piccola fiera del lavoro che si terrà il 7 maggio, dalle 13, nell’area delle grandi aule del polo economico dell’Ateneo (via Tomadini 30/a, Udine). L’incontro è dedicato, in particolare, a studenti, laureati e dottorandi del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche.

Dopo le presentazioni aziendali, i rappresentanti di imprese ed enti procederanno con i colloqui con i candidati che potranno consegnare i curriculum. L’agenzia Umana sarà a disposizione per consulenze personalizzate.

Le dieci aziende che saranno presenti sono: Aeroporto di Trieste, Banca 360 Fvg, CiviBank, Deloitte, Ernst & Young, Generali–Agenzia Udine Duomo, Gruppo Bcc Iccrea, Intesa San Paolo, PwC, Agenzia Umana.

I Mercoledì del placement sono organizzati dal Career center (https://www.uniud.it/it/servizi/imprese/careercenter) dell’Ateneo con il sostegno della Fondazione Friuli. Per maggiori informazioni oppure telefonare allo 0432 556274 e, per le aziende, allo 0432 556394, o scrivere alla mail careercenter@uniud.it