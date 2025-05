FAI Fondo Ambiente Italiano – Gruppo di Cividale del Friuli : Evento 11 maggio 2025

L’Azienda Agricola Torre Rosazza – parte delle Tenute del Leone Alato del Gruppo Generali – in collaborazione con Gruppo Fai di Cividale del Friuli e gli “Scampanotadôrs di Vuelis” propone l’evento speciale Vuelis e Badie – Cjampanis e Ligrie , un viaggio attraverso la tradizione, la musica e l’arte nel cuore verde del Friuli fra le dolci colline di Poggiobello a Oleis di Manzano (Udine).

L’Azienda Agricola Torre Rosazza apre le porte a tutti i visitatori per conoscere la propria sede sita in località Poggiobello sulle colline di Oleis di Manzano – Udine: la dimora storica Antonini – De Marchi, straordinario esempio di residenza signorile del XVI secolo, un vero tesoro architettonico riportato a pieno splendore dopo l’attento restauro conclusosi nel 2019. Il palazzo svela oggi tutta la raffinatezza delle sue sale decor ei pregevoli cicli affreschi proiezioni alla luce; un luogo di dialogo intimo tra arte, storia e paesaggio. Le visite, a cura dai volontari del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, gruppo di Cividale del Friuli, si terranno alle ore 10:00 e 11:00 al mattino, e alle 15:00, 16:00 e 17:00 nel pomeriggio.

La partecipazione prevede un contributo libero a favore del FAI a partire da 5 euro, con prenotazione consigliata all’indirizzo email: cividaledelfriuli@gruppofondoambiente.it . Possibilità di iscriversi al FAI in loco.

La visita sarà resa ancora più interessante e dal suono antico delle campane che accompagnerà i visitatori per tutta la giornata, grazie alle esibizioni di maestri campanari provenienti da Udine, Gorizia e dalla vicina Slovenia. Su un castello di campane mobili si alterneranno diversi stili esecutivi, alcuni tramandati nei secoli: il suono a batacchio semplice, i martelli in legno, fino al caratteristico batacchio snodabile delle Valli del Natisone, capace di creare melodie doppie. L’arte campanaria tradizionale ha ottenuto ufficialmente nel dicembre 2024 il riconoscimento Unesco quale Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, riconoscimento esteso anche all’Italia.

A completare l’esperienza, la Tenuta Torre Rosazza propone una degustazione di tre vini selezionati di propria produzione, abbinati a due eccellenze gastronomiche locali, La degustazione sarà disponibile al costo di 10 euro.

Una giornata dedicata a scoprire e approfondire un sito poco noto ma di grande bellezza e un’arte musicale antica, fra memoria e natura, per celebrare l’anima autentica del Friuli Venezia Giulia.