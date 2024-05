Breve storia sentimentale dei Balcani il nuovo libro di Angelo Floramo, la presentazione giovedì a San Daniele

Angelo Floramo, storico, scrittore, bibliotecario, torna in libreria il 22 maggio con Breve storia sentimentale dei Balcani. Un libro che ci racconta la Storia in una parte d’Europa complessa, stratificata, eppure al centro di tutto. Una narrazione sentimentale perché non è un trattato, ma una narrazione soggettiva, intima, di che cosa sono e che cosa rappresentano i Balcani. Breve perché non vuole essere esaustiva ma regalare al lettore suggestioni, immaginari e passioni. Floramo parte per un viaggio che esplora in profondità le geografie, le anime, la Storia attraversando il confine orientale per addentrarsi nella terra balcanica che sconfina verso gli Urali, segue il Danubio, parla le lingue di Sarajevo. Interroga le fonti più antiche, narra le vicende dei Turchi, dei Veneziani, degli Uscocchi, giunge fino ai giorni nostri dove insegue le utopie, osserva i ponti, piange con le donne di Srebrenica. Come spesso accade nelle storie di Angelo Floramo e in quelle che riguardano i Balcani, il lettore si trova a mangiare, ridere, disperarsi, sognare, bere, fumare, danzare. Insomma, vivere.

La prima presentazione nazionale si terrà giovedì 23 maggio ore 21.00 a San Daniele del Friuli (presso l’Auditorium) come ultimo appuntamento della XX Edizione di LeggerMente. Angelo Floramo dialogherà con Paolo Patui.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata tramite SMS o WhatsApp al numero +39 339 3697658