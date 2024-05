Sanità: Braidotti (Pd), Regione Fvg scappa dal confronto con medici

“Pessimo segno quando un sindacato di medici è costretto ad arrivare alle carte bollate per vederci chiaro sull’uso che la Regione fa dei soldi del Pnrr. Se questa è la strada che la Regione sta prendendo per la ‘grande riforma’ e per la ‘collaborazione’ invocata dall’assessore Riccardi, le cose vanno davvero male: non si può scappare dal confronto”. Lo afferma il segretario del Pd provinciale di Udine Luca Braidotti, in merito alla istanza di diffida presentata da Anaao Assomed avverso la Regione Fvg e la Direzione Centrale Salute per la selezione dei corsisti del corso di formazione manageriale finanziato dal Pnrr.

“Da quanto accade traiamo la conferma che intorno alla gestione della sanità – segnala Braidotti – continua a permanere una scarsa trasparenza, una conduzione del sistema sanitario basata sul comandare e non sul governare che ha contribuito ad allontanare molto personale. Ora si deve chiedere conto di criteri e metodi impiegati per formare il personale medico, cioè il patrimonio più prezioso della sanità pubblica. La mancanza d’ascolto del personale è stata più volte denunciata ma – conclude il segretario dem – sembra che la volontà di chi governa il sistema sia andare nel senso opposto”.