Brucia ancora il bosco sul monte Amariana in Carnia, in azione anche elicotteri e canadair

Brucia ancora il bosco sul monte Amariana alimentato anche dal vento. Nelle operazioni di spegnimento oltre ai Vigili del Fuoco e alla Forestale impiegati anche elicotteri e canadair. L'incendio boschivo sopra l'abitato di Amaro ma è visibile anche dall'autostrada. Le operazioni per cercare di circoscrivere l'incendio boschivo che è divampato per cause in corso di accertamento sopra l'abitato di Pissebus sul versante meridionale del monte Amariana stanno stanno operando anche le squadre della Protezione civile e i volontari Antincendio boschivo. All'opera anche due elicotteri della protezione civile e due Canadair del corpo nazionale dei vigili del fuoco.