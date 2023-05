Brugnera (Pn), per la prima tappa di “naturalmente artigianato” 25 espositori a villa Varda

Domenica 28 maggio Naturalmente Artigianato tornerà ad animare il Parco di Villa Varda di Brugnera con il suo viavai di hobbisti. Anche l’edizione 2023 è stata resa possibile dall’impegno dei volontari dell’associazione culturale Il Sacro Tiglio.

La formula proposta è la stessa che lo scorso anno ha raccolto grande successo, ma con una piccola differenza in positivo: il numero totale di espositori, infatti, continua a lievitare di tappa in tappa. Per questo primo appuntamento del 2023 è prevista la partecipazione di venticinque mercanti artigiani, cinque in più dell’edizione dello scorso inverno.

Le bancarelle saranno disseminate lungo gli idilliaci viali del Parco, che peraltro nel corso degli ultimi mesi sono stati oggetti di un intervento di manutenzione straordinaria e si presentano più accoglienti che mai.

Quella di fine maggio sarà solo la prima di una lunga serie di date: Naturalmente Artigianato, infatti, tornerà anche il 25 giugno, 30 luglio, 24 settembre, 29 ottobre e 3 dicembre. Ogni edizione avrà un tema differente – Summer, Autumn e Christmas – con una vasta gamma di prodotti artigianali come quadri, gioielli, borse, accessori e candele. L’obiettivo principale della manifestazione è quello di coinvolgere la comunità locale e in particolare le scuole di Brugnera, per la creazione di un team di volontari che contribuisca alla crescita dell’evento e allo sviluppo di nuovi contenuti e idee.

Le iscrizioni degli espositori per la tappa di maggio sono già chiuse, ma non è troppo tardi per presentare le proprie produzioni artigianali nel corso degli appuntamenti successivi: chi si candida come espositore può contattare l’indirizzo e-mail il.sacro.tiglio@gmail.com.

L’iniziativa “Naturalmente artigianato” è parte del programma culturale del Parco di Villa Varda, che prevede anche l’accesso alle sale storiche e alle esposizioni presenti all’interno della villa. L’evento, pensato sia per i giovani che per le famiglie, rappresenta un’opportunità per promuovere la cultura dell’artigianato e della creatività.