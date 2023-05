Volpe sotto i gelsi: torna la festa di primavera il 14 maggio una giornata nella natura

Un grande picnic tra fiori, caprette, api e laboratori con la possibilità di ascoltare dal vivo il farmer Il Rapace di Beano, volto famoso sui social per le sue uova arcobaleno: torna il 14 maggio dalle 10 al tramonto, la “Festa di primavera” della fattoria didattica e sociale La Volpe sotto I Gelsi della cooperativa sociale Il Piccolo Principe. L’appuntamento è nella bellissima location del casale in località comunali a San Vito al Tagliamento (in via Copece) . Anche quest’anno sarà una giornata ricca di iniziative aperte a bambini, famiglie e persone con disabilità, con anche una micro mostra mercato, concerti e spettacoli di magia. La festa è organizzata dalla cooperativa Il Piccolo Principe in collaborazione con l’associazione Il Noce, grazie al sostegno del Piano di Sviluppo Rurale Paîs di rustic amour.

“Abbiamo previsto – ha annunciato Marco Cepparo, responsabile de La Volpe sotto i Gelsi – tante attività libere negli spazi del casale e all’aperto, in natura e con gli animali. Laboratori su prenotazione, fino a raggiungimento del numero massimo previsto e la possibilità di pranzare o fare uno spuntino con noi. Ci sarà un angolo dolce, un chiosco fornito e la possibilità di fare pic-nic al casale prenotando il proprio cestino tra tre tipologie: cesto della Volpe, vegetariano e baby. Sarà come sempre una festa dedicata alle famiglie all’insegna della voglia di stare all’aperto, immersi nella natura e in ascolto di esperienze indirizzate ad un approccio di cura per il Pianeta”.

Tra le proposte di quest’anno i percorsi esperienziali in natura con il giardino dei semplici, 5 sensi in gioco, alla scoperta delle caprette Iris e Zelda (avvicinamento guidato alle 13, 15 e 17) e il mondo dorato delle api (esperienza guidata alle ore 14 e 16). Da non perdere l’esposizione delle opere Libri Tattili di Marcella Basso e dalle 11.30 il laboratorio con l’artista per adulti e bambini. Non mancano i convegni: alle 11 con Il Rapace di Beano Pietro Casonato, famoso farmer delle uova arcobaleno e alle 15.30 con Ennia Visentin, figura di riferimento in regione per la decorazione murale e di orologi solari.

Musica alle 11 con la banda giovanile della Società filarmonica di Valvasone e alle 15 con i Black Wood. La magia comica aspetta i bambini alle 17.30 con Movidarte.

Tra i laboratori proposti è possibile scegliere: alle ore 10.30 e 16 Costruisci la tua casetta per le api (per i bambini), alle ore 10.30 il laboratorio di decorazione floreale Questo non è un bicchiere (per adulti) e alle 14.30 Giardino portatile bee friendly (per adulti e bambini).

Per prenotare i laboratori e il cesto da pic-nic è necessario inviare un messaggio whatsapp al 340 3352556. L’ingresso alla manifestazione è libero.