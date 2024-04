Brutto segnale: calano i volontari secondo i dati Istat

Sono stati diffusi i risultati definitivi del Censimento permanente delle istituzioni non profit (INP), in base al Registro statistico delle INP aggiornato al 31/12/2021, data di riferimento della rilevazione campionaria. Le informazioni statistiche sul numero di istituzioni non profit attive in Italia nel 2021 e sulle loro principali caratteristiche strutturali vengono diffuse a partire dai dati del registro statistico, aggiornato annualmente attraverso l’integrazione di diverse fonti amministrative e statistiche. Le informazioni strutturali diffuse riguardano le Istituzioni non profit attive in Italia al 2021 e i dipendenti in esse impiegati, per le principali variabili di classificazione, ossia: Regione e ripartizione territoriale, Forma giuridica, Settore di attività prevalente, Periodo di costituzione, Classi di dipendenti. A corredo dei dati strutturali vengono diffusi i risultati definitivi della seconda edizione della rilevazione campionaria del Censimento permanente delle istituzioni non profit, relativi ad alcuni aspetti tematici di particolare rilevanza, quali: Volontariato, Orientamento al disagio e categorie di disagio, Utilizzo delle tecnologie digitali, Reti di relazioni. I dati sono diffusi sia a livello nazionale sia regionale e rappresentano un aggiornamento degli stessi dati diffusi in forma provvisoria il 10 maggio 2023. L’Istituto presenta il dato definitivo dell’indagine anticipata a maggio dell’anno scorso sul quadro del volontariato italiano nel 2021. La perdita di cittadini che scendono in campo sale così a 950mila. Le motivazioni sono molteplici, non ultima la costatazione da parte di molti volontari come spesso si sia abusato del loro lavoro gratuito mente dirigenti ed affini vengono profumatamente retribuiti sia in forma diretta che indiretta.

Leggi tutto e scarica il Rapporto https://www.istat.it/it/archivio/296339