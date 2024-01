Budapest: Ilaria Salis portata in aula in catene a piedi e mani, la Farnesina convoca l’ambasciatore ungherese

Oggi si è svolta in Ungheria la prima udienza del processo per la presunta aggressione, da parte della Salis, a due neonazisti, lo scorso febbraio nella capitale ungherese. La giovane italiana è stata tradotta in aula legata per le mani e i piedi, tenuta al “guinzaglio” con una catena e sorvegliata su una panca da due agenti di un corpo speciale di polizia penitenziaria che indossano il giubbotto antiproiettile e il passamontagna per non essere riconosciuti. È iniziato così a Budapest il processo a Ilaria Salis, la maestra 39enne milanese, in carcere da febbraio 2023 a Budapest con l’accusa di lesioni aggravate nei confronti di due neonazisti nel corso delle manifestazioni per il “Giorno dell’onore”. L’immagine della fgiovane italiana in catene non potevano non suscitare reazioni, un clamore che ha fatto intervenire in prima persona anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Chiediamo al governo ungherese di vigilare e di intervenire affinché vengano rispettati i diritti, previsti dalle normative comunitarie – ha detto il numero uno della Farnesina – della cittadina italiana detenuta in attesa di giudizio”. Il ministro ha quindi dato disposizioni al segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia di convocare l’ambasciatore di Ungheria a Roma per un passo di protesta per le condizioni di detenzione della cittadina italiana. Parallelamente, domani l’ambasciatore d’Italia in Ungheria effettuerà un passo presso le autorità ungheresi.

Un funzionario dell’ambasciata d’Italia a Budapest era presnte alla prima udienza nella quale la Procura ungherese ha ribadito la richiesta di condanna a 11 anni di carcere, ma Salis che rischia una pena massima a 16 anni secondo il codice penale magiaro. Roberto Salis padre di Ilaria si è detto molto “preoccupato” per le condizioni di detenzione, descritte come disumane in alcune lettere inviate in Italia, e ha detto che sostiene la lotta antifascista della figlia. Salis in Tribunale ha preso la parola e si è dichiarata non colpevole – riferiscono i suoi avvocati italiani presenti in aula, Eugenio Losco e Mauro Straini. Ilaria ha contestato l’impossibilità di visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza, su cui si basano le accuse, e la mancata traduzione degli atti, in inglese e in italiano, che le hanno impedito di conoscere appieno i reati di cui è chiamata a rispondere. Il processo è stato quindi rinviato al prossimo 24 maggio. È stato chiesto l’esame delle persone offese, di un consulente antropometrico e un medico legale sulla natura “potenzialmente letale” delle lesioni provocate che hanno portato a una prognosi di 5 e 8 giorni per le vittime. Il giudice ungherese ha confermato, per ora, la custodia cautelare in carcere, ma non è escluso che i legali della donna presentino a breve una richiesta di domiciliari in attesa di sentenza. La difesa contesta la natura stessa del reato – che non è il tentato omicidio e in Italia prevederebbe pene così lievi da non permettere misure di custodia in attesa di giudizio – e l’aggravante di aver agito “nell’ambito di un’associazione a delinquere” tedesca. Si tratterebbe della “Hammerband” di Lipsia (banda del martello), organizzazione anarco-rivoluzionaria al centro di indagini della polizia teutonica, guidata dalla 28enne Lina Engel e il compagno Johann Guntermann, che avrebbe scelto Budapest per “attaccare e assaltare militanti fascisti o di ideologia nazista” l’11 febbraio, giorno in cui si “celebra” la resistenza delle SS all’avanzata dell’Armata Rossa durante la seconda guerra mondiale. Uno dei tedeschi coimputati di Salis ha ammesso di farne parte e si è dichiarato colpevole. La vicendaè complessa e ha dei riflessi anche sul destino di un 23enne anarchico di Milano, Gabriele Marchesi, imputato assieme a Salis e per il quale l’Ungheria ha chiesto la consegna attraverso un mandato d’arresto d’europeo. Il 13 febbraio deciderà la Corte d’appello di Milano. La Procura generale di Milano ha chiesto di respingere l’estradizione per la sproporzione fra i fatti contestati e le pene e per la situazione delle carceri nel Paese dell’est Europa. Il governo di Viktor Orban ha tempo fino a martedì 30 gennaio per inviare al Ministero della Giustizia una relazione che sarà trasmessa ai giudici sulle condizioni detentive.

Molto polemico il papà di Ilaria Roberto Salis: “Domani vedrò l’ambasciatore italiano in Ungheria, finalmente tra un party e l’altro ha trovato l’occasione per incontrarci”: ha detto all’ANSA. “È dal primo ottobre che sto gridando questa storia – ha aggiunto – vox clamantis in deserto, spero che qualcuno esca fuori dall’oasi e si accorga di chi sta nel deserto”.