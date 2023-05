Buddy, domenica al Parco Moretti di Udine: laboratori per bambini, mercatino di artigianato e lettura dei tarocchi

Prossimo appuntamento con il Buddy al Parco domenica 21 maggio, mercatino di artigianato locale, organizzato dall’Associazione Spicelapis in sinergia con il collettivo Call me Buddy.

Una ventina gli espositori che parteciperanno, dalle 10.00 alle 18.00, nello spazio adiacente al Family Beer Park, al Parco Moretti di Udine.

Anche per questa edizione si conferma la collaborazione con Alveare che torna ospite del Buddy con un banchetto informativo, mentre come sempre non mancheranno le proposte per i più piccoli: alle 10.30 YOGA BAMBINI con Francesca Facile, alle 11.30 PIERI IL BENEANDANT, lettura del libro pubblicato con il sostegno di ARLeF, con la scrittrice Meri Paoloni, brano in friulano. Alla lettura seguirà un laboratorio di collage con carta ritagliata con l’illustratrice Claudia Licen. Per bambini dai 5 ai 12 anni.

Nel pomeriggio alle 15.00 ACCHIAPPASOGNI, per bambini dai 5 anni in su, con la collaborazione di Lisa Felisatti di OggiLeggo e Alessandra Ambrosini di SlowClub: verranno proposte letture sui sogni e in seguito i bambini potranno costruire il proprio acchiappasogni.

Durante tutto il giorno LETTURA DEI TAROCCHI e chiosco aperto: al Family Beer Park troverete birre selezionate, mentre potrete assaggiare la golosa cucina carnico-asiatica proposta al FOOD TRUCK di ALé POGI.