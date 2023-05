Il Salotto Musicale del Fvg presenta il nuovo cd “Sonatas & interludes for prepared piano”

Era il 1940 quando John Cage cominciò a inserire viti, guarnizioni, gomme e altri oggetti di uso comune tra le corde del suo Steinway, per modificarne il suono. Il “pianoforte preparato” sarebbe stato la sua invenzione più significativa negli anni successivi e le “Sonatas and Interludes” (1946-’48) il suo opus magnum per lo strumento. Proprio quest’opera sarà al centro del prossimo Salotto Musicale del Fvg, venerdì 19 maggio alle ore 19 nella sede di Villa Aurora, in via Diaz 47 a Fagagna. E l’appuntamento sarà davvero speciale, a sua volta insolito nella stagione Salottiera tipicamente fatta di “musica insolita”. Non sarà infatti un concerto, ma un momento per condividere suggestioni e immagini, per assistere alle originali “preparazioni” pianistiche, per scoprire retroscena e curiosità su un capolavoro del 20esimo secolo: tutto ciò, per accompagnare al meglio la presentazione del nuovo cd che la pianista Agnese Toniutti ha pubblicato recentemente per Neuma Records, proprio interpretando le “Sonatas & interludes” cageane. Nella serata, saranno anche esposti i materiali cartacei originali a cura della Libreria Martincigh di Udine e ci si saluterà infine con un brindisi conclusivo a sorpresa.

L’ingresso è libero, ma visto il numero limitato di posti è sempre obbligatoria la prenotazione, che si può fare facilmente in una delle tra modalità: sul sito www.salottomusicalefvg.it oppure via email scrivendo a salottomusicalefvg@gmail.com o ancora via sms al 348.9510651. Il Salotto Musicale Fvg è un’iniziativa dell’associazione CoroPOPMagico di Fagagna ed è resa possibile dalla volontà congiunta di tutti i soci.