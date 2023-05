Piccolipalchi: Rime insaponate, poetico spettacolo di bolle di sapone dell’artista Alekos Ottaviucci, vince il Premio del pubblico

Andato in scena con un tutto esaurito al Teatro Odeon di Latisana lo scorso 28 gennaio, Rime insaponate nasce attorno all’oggetto più impalpabile, evocativo, delicato, surreale e divertente di sempre: la bolla di sapone. L’antico gioco diventa testo teatrale mescolando parole in rima con un’originale tecnica di bolle di sapone e piccola magia.

“È proprio vero che la magia esiste!!!”, “Strepitoso, fantastico, entusiasmante”, “Mi hai regalato gioia e speranza in un momento un po’ buio”: ecco solo alcuni dei commenti all’uscita della sala che testimoniano come il “poeta delle bolle” abbia conquistato spettatori di ogni età mostrando come divertimento, levità e poesia possano convivere. Marchigiano, Alekos Ottaviucci cambia vita a 19 anni quando lascia l’università e parte per un viaggio zaino in spalla. Da autodidatta e grazie all’aiuto di altri artisti di strada, ha elaborato formule e tecniche per creare le “sue” bolle di sapone. Con una missione: “rubare gli occhi agli schermi, le orecchie agli auricolari, l’attenzione alle preoccupazioni e il cuore alla tristezza”.

Giunta alla 16^ edizione, Piccolipalchi si è caratterizzata sin dal suo avvio come un importante intervento di politica culturale e di servizio al territorio che promuove il diritto all’arte e alla cultura nell’infanzia. La rassegna 2022/2023, organizzata con il prezioso sostegno della Fondazione Friuli e la collaborazione e il contributo dei Comuni aderenti e delle associazioni locali, ha messo in scena 14 appuntamenti per un totale di quasi 2.000 presenze. Come da tradizione la prossima edizione della rassegna, il cui cartellone verrà presentato in autunno, ospiterà nuovamente lo spettacolo vincitore del Premio del pubblico.