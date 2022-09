Buon risultato di Alleanza Verdi Sinistra: sarà legislatura di opposizione al governo di destra

L’Alleanza Verdi Sinistra si prepara ad una legislatura di opposizione al governo di centrodestra guidato dalla post-fascista Giorgia Meloni, ripartendo dal miglior risultato in termini percentuali a sinistra del PD dal 2006 ad oggi. Una pattuglia di deputati e senatori a disposizione della difesa della Costituzione, dell’Ambiente, del Lavoro e dei Diritti. In un quadro segnato dalla vittoria di Giorgia Meloni, dalla tenuta del M5s nonostante i canti funebri intonati alla caduta di Draghi, dalla débâcle della Lega e dall'arida percentuale del PD, è chiaro che l’Agenda Draghi non ha premiato elettoralmente ma anzi ha favorito chi vi si è opposto dall’inizio o all’ultimo momento. In questo contesto l’Alleanza Verdi Sinistra entra in parlamento con il 3,6%, segnando il miglior risultato dal 2006 ,riportando i Verdi in parlamento ed eleggendo persone come Ilaria Cucchi. In Friuli Venezia Giulia i dati sono anche superiori alla media nazionale riportando punte del 5% a Udine e Trieste. Ciò significa che tra i progressisti italiani e del FVG c’è una richiesta di risposte radicali sulla questione sociale ed ambientale. Riteniamo fondamentale lavorare alla ricomposizione del fronte di opposizione al governo più a destra della storia dai tempi di Mussolini, riconoscendo il ruolo progressista del M5s. In regione Alleanza Verdi Sinistra è pronta a dare seguito alle battaglie rivendicate in campagna elettorale e riconosciute dall’elettorato, AVS c’è ed è una realtà importante in regione, nonostante l’Alleanza sia stata ufficializzata solo 2 mesi e mezzo prima delle elezioni. AVS ringrazia Furio Honsell per la sua candidatura a beneficio di tutti i progressisti al Senato, dove ha ottenuto un risultato personale che ha quasi eguagliato quello di Luca Ciriani, benché Ciriani potesse contare su un numero di voti di coalizione di molto maggiore. Questo è un segnale della riconoscibilità e opportunità di questa candidatura proposta da AVS, di cui andiamo molto orgogliosi.