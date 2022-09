Elezioni: Shaurli (Pd), giusto aprire seria riflessione

“Ha vinto la formazione più a destra nel Paese, il Partito democratico ha perso e ha ottenuto un risultato sotto le attese ovunque. Questo dobbiamo dircelo con chiarezza. Abbiamo comunque una grande responsabilità: siamo il secondo partito italiano e la principale forza d’opposizione. E, come ha ricordato il segretario Letta, è giusto aprire una seria riflessione che, per chi crede nella politica come noi, significa fare un congresso in cui rinnovare e rideclinare ruolo, agenda ed alleanze a partire da quella che ha composto la lista Italia Democratica e progressista. Sono passaggi che spero partano e vengano affrontati anche nei territori”. Lo dichiara il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli commentando i risultati delle elezioni politiche. “Il giorno dopo sono ovviamente tutti ‘maestri’ – aggiunge l’esponente dem - come molti di quelli che minacciavano di lasciare il partito in caso di accordi con il M5S e ora li rimpiangono. Letta da solo ha provato a costruire un’alternativa. Perciò attendiamo proposte da chi ha preferito un punto percentuale in più, auspicando che siano per fare opposizione alla destra”. “Voglio ringraziare tutti i militanti e tutte le candidate e candidati – conclude Shaurli - per loro per la straordinaria passione e impegno messi in campo”.