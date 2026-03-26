Buongiorno, Ministro!: doppio appuntamento con Enzo Iacchetti in scena a San Vito e Talmassons

Doppio appuntamento nel Circuito ERT con Buongiorno, Ministro! del catalano Jordi Galcerán, già autore di un testo di grande successo come Il metodo Grönholm. Lo spettacolo con Enzo Iacchetti e Antonella Civale, affiancati da Ermenegildo Marciante, Elisabetta Mandalari e Gigi Palla, è diretto da Ferdinando Ceriani su traduzione e adattamento di Pino Tierno. La commedia chiude domenica 29 marzo la stagione 2025/2026 dell’Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento e lunedì 30 marzo quella dell’Auditorium Comunale di Talmassons. Entrambe le serate inizieranno alle 20.45 e hanno già fatto segnare il tutto esaurito in prevendita.

Al centro della vicenda c’è un ministro, coinvolto in uno scandalo, che sta per compiere un gesto estremo. A salvarlo giunge una venditrice porta a porta dal cuore grande e dalla lingua tagliente, che lo trascina in un vortice di eventi assurdi e irresistibilmente comici. La situazione precipita con l’arrivo della sua famiglia sopra le righe: un marito malavitoso, una prostituta, un padre sulla sedia a rotelle.

La scrittura di Galcerán costruisce una macchina comica che si muove – tra gag a raffica, situazioni paradossali e battute esplosive – nella scia della migliore commedia all’europea, ricordando per energia e ironia un film cult come Un pesce di nome Wanda. Il risultato è una pièce travolgente pensata per sorprendere fino all’ultima scena.

Enzo Iacchetti, attore e volto noto della televisione italiana, si forma nel cabaret milanese del Derby e raggiunge la popolarità con Striscia la Notizia. Alterna con successo televisione, cinema e teatro. Tra le esperienze teatrali più recenti lo spettacolo di teatro canzone da lui scritto e interpretato Libera nos Domine e la commedia Bloccati dalla neve al fianco di Vittoria Belvedere, entrambi ospitati con successo nei Teatri del Circuito ERT.

Antonella Civale si diploma all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” e si perfeziona negli Stati Uniti. Lavora in teatro tra classico e contemporaneo con registi come Marco Carniti e Paolo Triestino e affianca all’attività teatrale esperienze nel cinema e nella televisione.

Informazioni su ertfvg.it.