Buttrio accoglie il gospel internazionale Dagli USA arrivano gli High Praise Singers, in tour in Italia

La tradizione natalizia di Buttrio si arricchisce quest’anno con un appuntamento di respiro internazionale: mercoledì 17 dicembre alle 20.30 (ingresso libero) il quartetto gospel High Praise Singers porterà, nella chiesa parrocchiale, la forza e la spiritualità della musica afroamericana direttamente da Atlanta, considerata una delle capitali storiche del gospel afroamericano. Proposto dall’assessorato alla cultura nel calendario natalizio 2025, a cura di Folk Club Buttrio, si tratta di uno degli appuntamenti musicali più attesi dalla comunità: il pubblico resterà ammaliato, oltre che dalle voci calde e intense, da una forte presenza scenica dell’ensemble gospel, che mixa energia, tradizione e arrangiamenti moderni.

Il gruppo, in tour in Italia per tutto il mese di dicembre, è guidato da Jarrett Boyce, artista nato e cresciuto ad Atlanta in una famiglia di musicisti. La sua professione nasce da un profondo percorso di fede e di ricerca spirituale: dal singolo d’esordio “Great I Am” (2020), al successivo “The Expectation” (2021) in collaborazione con Robs J Band, fino alla suggestiva interpretazione del classico natalizio “Oh Come Let Us Adore Him” (2023) insieme a David Walker. Per il tour italiano, gli High Praise Singers si presentano con un ensemble “bouquet” piano e voci, formazione essenziale che esalta l’autenticità del gospel nella sua forma più pura. Gli High Praise Singers rappresentano una delle realtà più interessanti della nuova scena gospel statunitense: il gruppo ha collezionato numerosi riconoscimenti, tra cui la candidatura agli Atlanta Gospel Choice Awards 2004, le nomination in quattro categorie ai Rhythm of Gospel Awards 2014, il premio come miglior coro-ensemble comunitario agli Annual Gospel Choice Awards 2015, il titolo di Coro contemporaneo dell’anno 2019.