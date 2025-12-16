Scritte neonaziste all’università di Udine: ferma condanna di Open Sinistra Fvg

“Esprimiamo forte preoccupazione per le scritte di chiaro stampo neonazista che hanno imbrattato alcuni edifici dell’Università di Udine”. Le scritte sono comparse tra sabato e domenica, all’esterno di due sedi dell’ateneo friulano con chiari riferimenti nazi attraverso la simbologia dei numeri e le croci celtiche. “La società civile e accademica, scrive Furio Honsell oggi consigliere regionale di Open Sinistra Fvg che dell’ateo friulano è stato rettore, deve condannare energicamente questi fatti e così devono fare tutti i partiti democratici. Come Open Sinistra FVG esprimiamo un forte impegno antifascista e rimaniamo spesso sgomenti di fronte alle difficoltà che altri hanno a dichiararsi tali. Il periodo più buio della storia recente in Italia è proprio il periodo fascista. La lotta di liberazione dal nazifascismo è l’atto fondante della nostra democrazia repubblicana.”