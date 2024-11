Buttrio, i cani della Croce rossa italiana a scuola. Bambini coinvolti in una dimostrazione con i cani addestrati alla ricerca di dispersi

Come si ritrovano le persone disperse? Lo hanno spiegato ai bambini della scuola primaria di Buttrio i volontari della Croce rossa italiana, tramite una dimostrazione con l’ausilio dei cani da ricerca. L’attività, già apprezzata nelle scuole di Lovaria e in altri istituti del territorio, ha coinvolto 65 bambini delle classi 1ª, 2ª e 3ª e 41 bambini delle classi 4ª e 5ª, ed è stata suddivisa a seconda delle due fasce di età. Il personale della CRI ha simulato una ricerca; i cani addestrati, grazie al loro olfatto, hanno trovato i volontari nascosti, individuando l’obiettivo e segnalandolo abbaiando. Per loro, che solitamente operano in spazi più ampi e per tempi più lunghi, è stato facilissimo rintracciare il “disperso” nel cortile circoscritto di una scuola.

“Un’iniziativa altamente educativa per i più piccoli e anche un importante momento formativo – commenta l’assessore Corina Alionte -. Chi è intimorito dai cani ha seguito un percorso alternativo, comprendendo quale sia l’approccio più corretto da tenere nei confronti di questi nostri preziosi amici, e come avvicinarsi a loro. Un’occasione per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza del rispetto per gli animali, che non sono giocattoli e richiedono cure, anche durante le vacanze. Un’alunna con difficoltà ha potuto interagire ugualmente con i cani in un ambiente sicuro e guidato, dimostrando l’inclusività dell’attività – chiude l’assessore -. Complessivamente, l’evento è stato coinvolgente per tutti, lasciando un messaggio importante sul rispetto e la cura degli animali”.