Buttrio, “Mai una di meno” da domani eventi contro la violenza sulla donna

Dal 22 al 30 novembre l’assessorato alla cultura e alle pari opportunità del Comune di Buttrio propone eventi e spettacoli teatrali di sensibilizzazione in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. “Ritrovarci il 25 novembre a confrontarci ancora su questo, purtroppo, attuale e quotidiano problema, – afferma l’assessore Patriza Minen – ci ricorda come sia lungo ancora il percorso verso quel cambio di paradigma culturale e sociale necessario a rendere leggero il passo di ogni donna. E’ pertanto fondamentale parlarne sempre, e lo devono fare le persone, le istituzioni scolastiche, la politica. Infine, in questa occasione voglio esprimere solidarietà alle donne perseguitate e uccise in Iran”.

In queste settimane il Municipio, come gli anni scorsi, riporta il numero dei femminicidi avvenuti in Italia quest’anno; un drappo scarlatto e scarpe rosse posizionate lungo la gradinata di ingresso (fino al 30 novembre) ricordano la violenza di cui, purtroppo, ancora troppe donne sono vittime.

Martedì 22 novembre alle ore 20, nella sala consiliare di Villa di Toppo Florio, proiezione dello spettacolo teatrale “Ti amo da morirNe”, di Filomena Vasellino. È gradita la prenotazione, scrivere a: cultura.turismo@comune.buttrio.ud.it, oppure tel. allo 0432 636110 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.

Venerdì 25 alle ore 10 nella scuola primaria di Buttrio installazione dei pannelli con i lavori eseguiti dagli alunni delle scuole d’infanzia di Camino e primaria di Buttrio nell’ambito del laboratorio “Le parole gentili”, curato dal Maestro Enzo Valentinuz. Sempre venerdì, alle 20, al Palafeste “Io non sono un numero”, spettacolo teatrale con Laura Bussani, con la partecipazione in video di Andrea Carnaghi, regia di Sabrina Morena, produzione Bonaventura / Teatro Miela. Ingresso libero.

Dal 21 al 30 novembre la biblioteca comunale mette a disposizione una bibliografia tematica e opere specifiche per il prestito e la consultazione.