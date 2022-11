Ciclo di incontri LA STORIA DISTORTA Raccontare il Novecento italiano: le insidie dell’uso pubblico. In tempi recenti l’uso pubblico della storia è diventato particolarmente insidioso. La rete e i social network hanno amplificato a dismisura la diffusione di autentiche fake news, di deliberate mistificazioni e più in generale di pericolose banalizzazioni della storia: oggi chiunque ha la possibilità di produrle e condividerle, contribuendo a costruire un clima di dilagante disinformazione. L’intento è quindi quello di sfatare alcuni tra i miti più diffusi del Novecento italiano, eredità del complesso fluire e sedimentarsi del passato e della politica nel nostro paese. Gli incontri organizzati dall’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione sono a cura di Carlo Greppi e oltre allo storico Carlo Greppi, parteciperanno: Valentina Colombi, Francesco Filippi, Paolo Pezzino, Marcello Ravveduto, Tommaso Speccher, Benedetta Tobagi.