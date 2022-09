Calendario incontri ed in iniziative della lista Unione Popolare con De Magistris in Provincia di Gorizia

Questo il calendario incontri ed iniziative della lista Unione Popolare con De Magistris in Provincia di Gorizia in vista delle elezioni di domenica 25 settembre 2022: “Unione popolare con De Magistris” si legge in una nota, parla dei bisogni essenziali della gente, della tutela del lavoro, della salute dei singoli e del pianeta, si occupa dei beni comuni e di una vera conversione ecologica, parla a un Paese reale non solo a chi possiede privilegi.

Venerdì 16 settembre

Monfalcone presso lo spazio rosso di Piazza Cavour 4 “Unione Popolare con De Magistris si presenta” incontro con le candidate ed i candidati della lista al Senato ed alla Camera,

Sabato 17 settembre

Gradisca d’Isonzo alle ore 10.00 in Piazza Unità banchetto e volantinaggio con interventi dei candidati di Unione Popolare.

Staranzano dalle ore 9.30 banchetto e volantinaggio in Piazza Dante Alighieri con interventi dei candidati di Unione Popolare.