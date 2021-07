calici di stelle 2021: primo evento il 31 luglio  a Prepotto – Dolegna del Collio

Saranno Prepotto e Dolegna del Collio a proporre sabato 31 luglio congiuntamente, sul ponte dello Schioppettino, il primo evento del calendario di Calici di stelle 2021 in Friuli Venezia Giulia organizzato dalle Città del Vino.

Si tratta del tradizionale appuntamento estivo con la degustazione dei migliori vini del territorio, il quale vede uniti i due Comuni e le rispettive Pro Loco. Il tutto insieme al Coordinamento regionale del Friuli Venezia Giulia delle Città del Vino, che in questi giorni sta ultimando il programma della manifestazione organizzata a livello nazionale insieme al Movimento Turismo del Vino e Italia - Agenzia nazionale turismo, mentre a livello regionale c'è il sostegno di PromoturismoFVG, Strada Vino e Sapori Friuli Venezia Giulia e BancaTer.

Il calendario completo di Calici di Stelle delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia sarà presentato a Duino Aurisina - Devin Nabrežina giovedì 22 luglio all'Osmiza Pipan Klaric, frazione Malchina (posti su invito limitati e solo su prenotazione).

"Alla conferenza stampa - ha anticipato Tiziano Venturini, coordinatore regionale e assessore comunale di Buttrio alla Città del Vino, promozione turistica e sviluppo economico - sveleremo il programma che andrà dal 31 luglio al 13 agosto con appuntamenti che coinvolgeranno Città del Vino inserite nelle varie zone Doc della nostra regione. L'anno scorso siamo stati tra le poche regioni capaci di organizzare l'evento dopo il lockdown e praticamente l'unica che lo ha fatto senza ridurre il programma rispetto alle edizioni precedenti. In questo senso Duino Aurisina, che gentilmente ospita la conferenza stampa, si lega a Prepotto e Dolegna del Collio, che sul ponte dello Schioppettino proporranno congiuntamente il primo evento del calendario di Calici di stelle sabato 31 luglio”.

Lo Schioppettino, Ribolla nera, è uno dei pochi vini al mondo che ha un ponte a esso dedicato: unisce Prepotto, nella zona Doc dei Colli orientali, a Dolegna, situata nel Collio. Due comunità amiche e unite all’interno delle Città del Vino. “Proprio sul ponte - spiegano il sindaco di Prepotto Mariaclara Forti e il sindaco di Dolegna del Collio Carlo Comis - degusteremo Schioppettino di Prepotto, Ribolla Gialla e altri grandi vini dei nostri territori: i calici ci uniranno per una serata che a partire dalle 19 del 31 luglio, con anche alcune proposte gastronomiche particolari e momenti musicali, aprirà l’edizione 2021 di Calici di stelle in Friuli Venezia Giulia. Siamo lieti di avere l’onore di aprire il calendario, brindando alla ripartenza, con i due nostri Comuni e le rispettive Pro Loco”.

Ma prima come detto spazio ai vigneti, con i loro profumi e sapori, della zona Doc Carso. "Siamo onorati - dichiarano la sindaca di Duino Aurisina - Devin Nabrežina Daniela Pallotta e l'assessore al turismo, agricoltura e politiche per il mare, ambiente e Carso Massimo Romita - di ospitare la conferenza stampa di Calici di stelle, nello splendido contesto dell'Osmiza Pipan Klaric nella meraviglia del nostro Carso, a poca distanza dal mare, dal monte Hermada legato alle memorie della Grande guerra e al confine di Stato che nella nuova Europa è un confine di pace attraversato dai vigneti di Vitovska, Terrano e altri vini autoctoni. Il successo progettuale per la candidatura a Capitale delle Città del Vino, con il plauso dell'Associazione nazionale che ci ha collocato idealmente sul podio dietro ai vincitori di Barolo, ci ha convinti ulteriormente nella bontà del nostro impegno per la valorizzazione del nostro territorio attraverso l'enoturismo, senza dimenticare che siamo anche Città dell'Olio. Insieme al coordinamento regionale delle Città del Vino e alle nostre associazioni, a partire dalla Pro Loco Mitreo, siamo pronti per una grande edizione di Calici di stelle”.