Confagricoltura Udine: Giavedoni riconfermato alla presidenza

Giovanni Giavedoni è stato riconfermato alla presidenza di Confagricoltura Udine per il prossimo triennio. Lo ha rieletto, all’unanimità, l’Assemblea dei soci riunitasi a Soleschiano di Manzano dove non si è mancato di celebrare il 75° anno della fondazione del sindacato degli imprenditori agricoli friulani, avvenuta nel 1946.

«Il prossimo triennio – ha spiegato l’imprenditore di Camino al Tagliamento – ci vedrà impegnati sul fronte della riforma della Pac, in grande ritardo e che ci preoccupa soprattutto sugli aspetti concreti della sua applicazione, sulla necessità della semplificazione burocratica e sulla qualità e quantità degli interventi mirati alle aziende. Nella nostra regione – prosegue Giavedoni – bisognerà lavorare per ricomporre il settore vitivinicolo cercando una necessaria sintesi fra i vari interessi poiché il comparto è in forte sofferenza a seguito degli effetti della pandemia. Infine, accenderemo un faro sui rinnovi delle cariche apicali dei Consorzi di Bonifica che non devono essere sottratti dalle scelte gestionali degli imprenditori agricoli».

Ad affiancare il presidente Giavedoni saranno i nuovi Consiglieri: Stefano Bolzanello, Paola Giovannini e Alessandro Morassutti e i riconfermati: Caterina De Puppi, Alessio Dorigo, Filiberto Martinengo di Maniago, David Pontello, Cristiano Rosselli Della Rovere, Valter Scarbolo e Philip Thurn Valsassina.