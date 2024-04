Presentazione di “Invisibili ed escluse”. Report sulle persone fuori accoglienza a Udine

La Rete DASI – Diritti Accoglienza Solidarietà Internazionale del Friuli Venezia Giulia, nata a fine 2008 come rete di cittadine/i e organizzazioni della società civile impegnate nella tutela dei diritti delle persone migranti presenti sul territorio regionale, ha promosso il Report in oggetto che verrà presentato ufficialmente alla stampa venerdì 26 aprile, alle ore 11.30, presso il Centro di Accoglienza “Ernesto Balducci” Piazza della Chiesa n. 1 – Zugliano (UD). Frutto di una lunga indagine condotta a partire dalla fine della scorsa estate da attiviste/i appartenenti a

diverse Associazioni aderenti alla Rete DASI Fvg, il Report descrive lo stato del sistema di accoglienza a Udine e in particolare la grave condizione in cui si trovano molti richiedenti asilo da tempo presenti in alcuni spazi dell’ex caserma, ma non registrati tra le persone accolte nel CAS Cavarzerani. Con l’intento di offrire un contributo al miglioramento delle condizioni di vita di tutte le persone senza accoglienza e a quella dei richiedenti asilo presenti sul territorio comunale, il Report si conclude con alcune richieste rivolte alla Prefettura e al Comune di Udine, istituzioni a diverso titolo coinvolte nella gestione dei fenomeni che il Report descrive.