Calici di stelle ad Aquileia doppio appuntamento il 7 e 8 agosto

Nell’anno del centenario del Milite ignoto, ritorna nella Città del Vino di Aquileia la manifestazione Calici di Stelle. L’evento si svolgerà il 7 e 8 agosto 2021. All’interno della manifestazione saranno presenti 32 cantine (14 facenti parte del consorzio DOC Friuli Aquileia e 18 della DOC-FVG). L’intero evento è un percorso sensoriale pensato per farti scoprire e assaporare tutte varie eccellenze del Friuli Venezia Giulia.

Clou della proposta l’Anfiteatro degustativo in piazza Patriarcato dalle ore 19 alle 24. Accedendo all’evento verrà consegnato un calice che permetterà di assaggiare tutti i vini presenti. I coupon, consegnati in cassa, permetteranno di assaggiare le pietanze locali. La piantina con la lista delle cantine e la collocazione del loro stand guideranno nell’esperienza. Le serate saranno accompagnate musicalmente da questi gruppi musicali: 7 agosto: Serena Finatti e Andrea Varnier, “Musique Boutique” Dj e Sax con Francesco Contadini e Federico Missio; 8 agosto: World Music Aps. Piazza Patriarcato sarà arricchita da installazioni luminose e dalle sculture di AESON. Costo della serata: biglietto abbonamento (valido per entrambe le giornate) – € 25,00

L’evento è stato interamente pensato in funzione delle norme AntiCovid-19, stand distanziati e aree relax, garantiranno il distanziamento. Al momento dell’acquisto si riceveranno tutte le indicazioni circa le regole da rispettare per partecipare all’evento.

Per partecipare all’evento di Calici di Stelle 2021 e per garantire la massima sicurezza a tutti i presenti, come da decreto ministeriale in vigore dal 5 agosto, è obbligatorio esibire il certificato COVID digitale (GREEN PASS) o essere in grado di dimostrare di rispettare almeno una delle seguenti condizioni: 1. aver ricevuto una dose di vaccino anti COVID-19 (almeno 2 settimane prima dell’evento); 2. essere risultati negativi ad un test molecolare/antigenico rapido nelle ultime 48h; 3. essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

Inoltre per chi è appassionato del mondo del vino e vuole approfondire le sue conoscenze, si può prenotare la partecipazione alle Masterclass condotte da Francesco Saverio Russo (@italianwineblogger). Sabato 7 agosto alle 18:30 – La Prova del Nove: 9 diversi vini per conoscere il territorio della DOC Aquileia. Sabato 7 agosto alle 21:00 – Nove identità friulane del Sauvignon: 9 diversi Sauvignon friulani provenienti dalle varie DOC regionali. La partecipazione è gratuita per i partecipanti all’evento su prenotazione (calici.aquileia@gmail.com), fino ad un massimo di 30 persone.

Il contorno urbano di Aquileia ed i suoi resti archeologici creano una scenografia unica nel suo genere.I partecipanti all’evento avranno a disposizione delle visite gratuite grazie alle quali potranno scoprire la storia di Aquileia: Milite ignoto, Domus, Museo archeologico.

3892858620 calici.aquileia@gmail.com

Il Coordinamento regionale del Friuli Venezia Giulia delle Città del Vino ha lavorato all'organizzazione al fianco dei vari Comuni membri e le Pro Loco che collaborano, mentre a livello regionale c’è il sostegno di PromoturismoFVG, Strada Vino e Sapori Friuli Venezia Giulia e BancaTer. La manifestazione è organizzata a livello nazionale insieme al Movimento Turismo del Vino e Italia – Agenzia nazionale turismo.