Calici di stelle in Friuli Venezia Giulia presentata l’edizione 2021. Calendario di 22 eventi in 20 città del vino

Edizione record per Calici di stelle 2021 in Friuli Venezia Giulia, che cresce arrivando a quota 22 serate in venti località aderenti all'associazione nazionale Città del Vino: un aumento del +25% rispetto lo scorso anno, quando nonostante la pandemia non si era voluto rinunciare a questo tradizionale appuntamento estivo. E già all'epoca si era gestita l'entrata con le prenotazioni e con la massima sicurezza, elemento che sarà riproposto pure quest'estate gestendo il Green pass.

E con l'edizione 2021 si brinderà alla ripartenza dal 31 luglio al 13 agosto, come da calendario presentato l'altra sera ospiti del Comune di Duino Aurisina - Devin Nabrežina all'Osmiza Pipan Klaric. Alla presenza del presidente nazionale delle Città del Vino Floriano Zambon si è dato il benvenuto alla nuova aderente Palazzolo dello Stella, con la quale il numero di Città del Vino del coordinamento del Friuli Venezia Giulia sale a quota 26 membri. E di questi proprio Duino Aurisina - Devin Nabrežina vuole essere il portabandiera per il prossimo, visto che si è ricandidata a Capitale italiana 2022 delle Città del Vino, dopo aver sfiorato la nomina lo scorso anno battuta solo da Barolo.

Tanti temi che il coordinatore regionale delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia Tiziano Venturini (assessore al turismo e Città del Vino di Buttrio) ha così sintetizzato: "Cresciamo trainando con noi il comparto dell'enoturismo regionale, visto che stando ai risultati dell'Osservatorio sul Turismo del vino dell'Associazione nazionale Città del Vino il Friuli Venezia Giulia è stata indicata nella top ten delle regioni vinicole più attrattive, ponendosi al quarto posto nel Nord Italia e al settimo nazionale, davanti a regioni ben più grandi come Lombardia, Campania, Calabria, Liguria, Marche e a pari merito con la Puglia. Nei nostri appuntamenti di quest'anno puntiamo ad avere le proposte di oltre 200 cantine del territorio, fungendo anche da volano economico per una ripartenza che tutti auspichiamo. La candidatura di Duino Aurisina, l'adesione di Palazzolo dello Stella e quella prossima di alcune Pro Loco, nostre fondamentali partner nell'organizzazione di Calici di Stelle, testimoniano la solidità della nostra proposta. Ora è tempi di brindare, in sicurezza, con le nostre proposte all'aperto che coniugano vini, gastronomia e intrattenimento sotto il cielo stellato dell'estate". Venturini, che ha ringraziato tutto il coordinamento regionale a partire dal vice coordinatore Maurizio D'Osualdo (vicesindaco di Corno di Rosazzo) e a tutti i sindaci e amministratori presenti, ha anche portato i saluti di Elda Felluga presidente regionale del Movimento Turismo del Vino, coorganizzatore della manifestazione per le tappe di Cividale del Friuli, new entry di questa edizione di Calici di Stelle.

Daniela Pallotta, sindaco di Duino Aurisina - Devin Nabrežina nel dare il benvenuto a tutti i presenti ha rimarcato come la candidatura a Capitale sia un plus per tutto il territorio regionale, visto che si punterà a fare sistema con le altre Città del Vino.

Il consigliere regionale Antonio Calligaris, nel portare i saluti dell'assessore regionale al turismo Sergio Emidio Bini, ha sottolineato il coraggio e il senso di responsabilità delle Città del Vino nel proporre questo evento andando oltre le paure del momento.

Valter Pezzarini, presidente Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale tra le Pro Loco d'Italia, ha confermato da parte del suo mondo di associate la positiva apertura alle Pro Loco, che da tempo sono un grande partner per le Città del Vino nel proporre eventi di qualità.

Matej Skerlj, presidente Consorzio Doc Carso Kras, ha lodato la collaborazione stretta con Duino Aurisina per la valorizzazione del territorio vinicolo. Presenti anche il presidente della Doc Collio David Buzzinelli e il vicepresidente della Doc Colli Orientali Demis Ermacora (che è anche vicesindaco della Città del Vino di Premariacco) a testimonianza di questo lavoro sinergico con i produttori.

Sandro Paravano, direttore generale BancaTer che sostiene Calici di Stelle, ha rimarcato l'importanza per tutto il comparto economico della filiera del vino, a cui il suo istituto di credito è da sempre vicino.

Per il Comune Palazzolo dello Stella, fresco di adesione alle Città del Vino, intervento di ringraziamento del sindaco Franco D'Altilia insieme all'assessore al turismo Antonella Zanello.

Nelle conclusioni Floriano Zambon presidente nazionale delle Città del Vino, ha dichiarato come la proposta di Calici di Stelle del Friuli Venezia Giulia s'inserisca ottimamente in quella nazionale che muove oltre 15 milioni di wine lover. Per Zambon consegna da parte del sindaco Pallotta e dell'assessore al turismo Massimo Romita di 1 kg artistico della famosa Pietra di Aurisina delle cave locali regalata dall'azienda Pizzul insieme all'eccellenza della viticoltura locale, la Vitovska Kamen di Zidarich. Venturini ha donato agli intervenuti copia del citato Osservatorio sul Turismo del Vino. Brindisi finale anche grazie alla collaborazione della Pro Loco Mitreo di Duino Aurisina, alla presenza tra gli altri del Ducato dei Vini del Friuli Venezia Giulia con Fabiana Romanutti.

I NUMERI

Ventidue serate in venti località: questo in sintesi il calendario di Calici di stelle 2021 in Friuli Venezia Giulia organizzato dalle Città del Vino. Il tradizionale appuntamento estivo con la degustazione dei migliori vini del territorio toccherà le varie zone Doc della regione nei territori provinciali di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste.

DOVE E QUANDO

Si parte il 31 luglio a Prepotto e Dolegna del Collio proseguendo poi il 3 agosto Capriva del Friuli; 5 agosto Camino al Tagliamento; 5 e 6 agosto Cividale del Friuli; 5 agosto Premariacco; 6 e 7 agosto Duino Aurisina, 6 agosto Povoletto, 6 agosto San Giorgio della Richinvelda, 6 agosto Sequals, 7 e 8 agosto Aquileia; 10 agosto Bertiolo, 10 agosto Casarsa della Delizia, 10 agosto Gradisca d'Isonzo; 11 agosto Corno di Rosazzo; 12 agosto Cormòns; 12 agosto Latisana; 12 agosto Torreano; 13 agosto Buttrio; 13 agosto Trivignano Udinese. Tutti gli eventi proporranno i vini locali uniti a specialità enogastronomiche e a momenti di intrattenimento sotto le stelle. Programma completo e aggiornamenti su www.cittadelvinofvg.it

ORGANIZZATORI

Il Coordinamento regionale del Friuli Venezia Giulia delle Città del Vino è al lavoro al fianco dei vari Comuni membri e le Pro Loco che collaborano, mentre a livello regionale c'è il sostegno di PromoturismoFVG, Strada Vino e Sapori Friuli Venezia Giulia e BancaTer. La manifestazione è organizzata a livello nazionale insieme al Movimento Turismo del Vino e Italia - Agenzia nazionale turismo.

Le 26 Città del Vino aderenti in Friuli Venezia Giulia sono in ordine alfabetico Aquileia, Bertiolo, Buttrio, Camino al Tagliamento, Capriva del Friuli, Casarsa della Delizia, Chiopris Viscone, Cividale del Friuli, Cormons, Corno di Rosazzo, Dolegna del Collio, Duino Aurisina, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Latisana, Manzano, Moraro, Nimis, Povoletto, Premariacco, Prepotto, San Giorgio della Richinvelda, Sequals, Trivignano Udinese, Torreano e la nuova entrata Palazzolo dello Stella. In più anche la Pro Loco di Casarsa della Delizia è membro dell'Associazione nazionale e altre Pro Loco stanno per aderire.