Big John in piazza Unità a Trieste: in anteprima assoluta l’enorme triceratopo nella forma definitiva

Sono giunti al termine nei laboratori della ditta triestina Zoic i lavori di ricostruzione e montaggio dello scheletro di Big John, l’enorme triceratopo, letteralmente "faccia con tre corna", uno dei più iconici e noti dinosauri di sempre, che in questi mesi di preparazione a Trieste è divenuto una vera star internazionale. È ormai confermato dagli esperti che hanno studiato il reperto, che si tratta del più grande esemplare mai documentato prima al mondo. Il cranio di Big John misura, infatti, ben 2,67 metri superando ampiamente i 2,50 metri del cranio dell’esemplare che deteneva in precedenza il record: la misura definitiva dell’intero animale si attesta quindi a 8,20 metri. I reperti di Big John erano arrivati all’inizio del 2021 a Trieste allo stato grezzo direttamente da uno scavo eseguito nel Montana e da subito era iniziato il lavoro dei paleontologi triestini della Zoic, ditta di eccellenza internazionale, specializzata da anni nella ricostruzione di enormi esemplari di animali preistorici.

Le fasi di lavorazione sono state proposte passo passo in questi mesi sui canali social di Big John attraverso una serie di video, così come nel corso di alcune visite guidate aperte al pubblico. In questi giorni gli esperti hanno terminato l’assemblaggio dei reperti del dinosauro e il montaggio completo dell’enorme scheletro sul supporto in acciaio che lo sorregge nella posizione finale individuate, ovvero quella simile al toro di Wall Street.

Per la prima volta, sarà adesso possibile ammirare le fattezze definitive del gigantesco esemplare preistorico in un evento pubblico organizzato e realizzato dal Comune di Trieste nella location più nota e prestigiosa della città: Piazza Unità d’Italia.

Nelle giornate di venerdì 30, sabato 31 luglio e domenica 1^ agosto, Big John sarà a disposizione di tutti i triestini, oltre che dei turisti presenti in città, che potranno finalmente osservare da vicino, in tutta la sua grandezza, questo esemplare di triceratopo unico al mondo. Subito dopo questa eccezionale tre-giorni, che il Comune ha voluto riservare al pubblico di Trieste, Big John partirà alla volta di Parigi. Saranno, infatti i magazzini Galeries Lafayette ad ospitare, in una sala espositiva dedicata, il gigantesco scheletro per i mesi di agosto e settembre. All’inizio dell’autunno, Big John sarà battuto ad un’importante asta internazionale, sempre con sede nella capitale francese.

I giorni di esposizione pubblica in piazza Unità saranno accompagnati da una serie di eventi, a partire, venerdì alle 19.00, dall’appuntamento “Aperitivo con Big John”, un viaggio alla scoperta di questa grande avventura paletnologica “made in Trieste”, attraverso il racconto del suo diretto protagonista, il responsabile del progetto di acquisizione e lavorazione dei reperti di Big John, Flavio Bacchia. Seguiranno, nella serata di sabato, la presentazione del libro “Un dinosauro a spasso per Trieste”, di Barbara Battistelli con le illustrazioni di Luca Vergerio e Gianpaolo di Silvestro. Gran finale domenica 1^ agosto con alcune sorprese per il pubblico dei più piccoli.

L’illustrazione alla stampa dell’iniziativa del Comune di Trieste con la presentazione in anteprima dello scheletro completo di Big John è in programma nella mattinata di venerdì 30 luglio alle 9.30 in Piazza Unità. Presenti il Sindaco Roberto Dipiazza, l’Assessore Serena Tonel, il Presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia Antonio Paoletti e il CEO di Zoic Flavio Bacchia.