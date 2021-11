Cambiamenti climatici e ripercussioni in vigna e cantina, il convegno delle Donne del Vino FVG a Fiume Veneto

Il 12 Novembre 2021 alle 17 l’Associazione Nazionale Donne del Vino delegazione del Friuli Venezia Giulia organizza a Fiume Veneto, presso la cantina Fossa Mala, il convegno “I cambiamenti climatici e le ripercussioni in vigna e cantina”. L’incontro, aperto a tutti gli interessanti, sarà animato da esperti del settore, che si confronteranno sul delicato tema che riguarda il presente ed il futuro della viticoltura sul nostro territorio e su tutta Italia. Sarà presente Stefano Zannier, Assessore alle Risorse agroalimentari del Friuli Venezia Giulia, con una breve introduzione al tema del convegno. Il tecnologo e ricercatore dalla Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige Emanuele Eccel, esporrà i risultati del progetto MEDCLIV come opportunità per migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici. Il presidente di Assoenologi FVG Rodolfo Rizzi metterà in evidenza le problematiche che riguardano la produzione dei vini, mentre l’agronomo Giovanni Bigot di Perleuve spiegherà le ripercussioni in vigna e il metereologo dell’Osmer FVG, Marco Virgilio mostrerà alcuni dati utili degli ultimi anni nel nostro territorio. Amorim Cork Italia e Verspieren Italia indicheranno progetti interni alle aziende relativi alla sostenibilità ambientale e al contenimento del rischio. Le Donne del Vino, comunicatrici ed esperte del settore Elena Roppa, Roberta d’Urso e Marianna Cardone porteranno alcune buone pratiche ed esempi virtuosi dalle aziende vitivinicole delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Puglia. La discussione sarà moderata da Domenica Grande, conduttrice radiofonica e sommelier. Le Donne del Vino hanno fatto proprio il tema dell’ambiente e della sostenibilità ambientale nella pratica già da molti anni e il biennio 2020-2021 è stato consacrato a questo argomento in tutte le loro manifestazioni. Le Donne del Vino del Friuli Venezia Giulia, guidate dalla delegata Cristina Cigolotti e dalla vice delegata Liliana Savioli, unitamente alle due consigliere nazionali Cristiana Cirielli e Antonella Cantarutti, ritengono fondamentale organizzare questi momenti di confronto sul tema per condividere informazioni e progetti a livello regionale e fare rete nel settore del vino. Per chi fosse interessato a partecipare, è necessario inviare una mail a friuliveneziagiulia@ledonnedelvino.com con oggetto Convegno 12 Novembre.

Per accedere al Convegno, è necessario essere muniti di green pass.