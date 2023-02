Caneva propone un invecchiamento attivo e felice

Al via il 28 febbraio alle 17 a Villa Frova di Caneva un ciclo di cinque incontri a cadenza mensile e ingresso libero su salute sicurezza e partecipazione all’interno del progetto “Invecchiamento attivo”, promosso dal Comune di Caneva e gestito dalla Cooperativa sociale Itaca. Obiettivo dei cinque incontri è fornire alle persone anziane strumenti e risorse, in termini di servizi già presenti sul territorio, per una vita più serena. Tra i temi che verranno affrontati la prospettiva di nuovi stili di vita, i servizi comunali rivolti agli anziani, alimentazione equilibrata e movimento, la figura dell’amministratore di sostegno, come proteggersi dalle truffe online e dai raggiri. Co-finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia all’interno della Legge regionale n. 22/2014 “Promozione dell’invecchiamento attivo”, promosso dal Comune di Caneva e gestito dalla Cooperativa Itaca, il ciclo di incontri si aprirà il 28 febbraio alle 17 con la psicologa Silvia Vettor, che interverrà su “Suggerimenti per un invecchiamento attivo e felice. Nuovi stili di vita”. Seguirà il 28 marzo sempre alle 17 “Un Comune a misura di anziano. Servizio sociale e Amministrazione comunale si presentano”. Il 18 aprile alle 17 “Mangiare sano e movimento: fisioterapista e nutrizionista ci raccontano”. Il 23 maggio alle 17.30 “La figura dell’amministratore di sostegno: come attivarlo e quando può essere d’aiuto”. Infine, il 23 giugno alle 17.30 “Truffe online e non solo: consigli per salvarsi da raggiri e truffe”. “Queste iniziative sono un ulteriore segnale di attenzione nei confronti dei nostri anziani – afferma il sindaco Dino Salatin -, abbiamo il dovere di creare le condizioni per permettere loro di avere una vecchiaia serena e felice. Queste attività, promosse dall’Amministrazione comunale, hanno lo scopo di far sentire i nostri anziani parte integrante e indispensabile della nostra comunità. Ringrazio l’assessore Francesca Coan e la Cooperativa Itaca, che hanno predisposto il progetto in cinque incontri con la finalità di dare dei suggerimenti per un invecchiamento attivo e felice”.