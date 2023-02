Studenti americani in visita all’Ateneo friulano

A Palazzo Antonini-Maseri accolta, dal rettore Roberto Pinton, una delegazione di 21 studenti americani, con le loro docenti, e una quindicina di allievi dell’Educandato Statale “Collegio Uccellis” che hanno ospitato, nella propria casa, i coetanei d’oltreoceano. I giovani provengono dalla Scarsdale High School, una scuola superiore sita nello Stato di New York con la quale l’Uccellis collabora dal 2019. Di età compresa tra i 15 e i 17 anni, questi studenti nel corso di una settimana hanno seguito lezioni in varie discipline al Liceo Classico Europeo e su aspetti culturali nazionali e locali, nonché visitato diversi luoghi del territorio regionale e non solo. All’arrivo nella sede del Rettorato, la delegazione ha prima di tutto potuto apprezzare gli elementi architettonici e gli affreschi caratterizzanti il palazzo progettato da Andrea Palladio e poi, attraverso l’intervento del rettore Roberto Pinton, storia e peculiarità dell’Ateneo friulano. «Mi ha fatto molto piacere accogliere tutti questi ragazzi e ragazze, e le loro insegnanti» commenta il rettore, ringraziando per l’iniziativa la dirigente scolastica dell’Educandato Uccellis, Anna Maria Zilli, e la referente dello scambio interculturale, Michela Boscutti. «L’incontro, oltre a far conoscere le origini dell’Ateneo e il suo legame con il territorio, è stato l’occasione per far capire a questi giovani che, anche in una città di dimensioni ridotte come la nostra, il network della conoscenza può essere molto ampio e variegato: a Udine sono presenti scuole di alto livello e un’Università che guardano ai rapporti non solo locali, ma anche nazionali e, soprattutto, internazionali. Auguro a tutti questi ragazzi – continua Pinton – di mantenere nel tempo i contatti personali sviluppati grazie a questi programmi di scambio. Esperienze decisamente limitate durante la pandemia, grazie alle quali si costruisce la volontà di interagire fra le persone di cultura e provenienza diverse, eliminando tutte le barriere possibili». «Negli anni della pandemia – spiega Anna Maria Zilli, dirigente scolastica dell’Educandato Statale “Collegio Uccellis” – sono stati implementati progetti di scambio online che hanno consentito ai ragazzi di mantenere una prospettiva internazionale seppur dal chiuso delle proprie stanze. Uno fra questi, il Global Entrepreneurship Challenge, è germogliato in un progetto di ampia portata che oggi vede coinvolte scuole di Singapore, Hong Kong, Buenos Aires, Miami, Washington. Finalmente, nel settembre 2022, un gruppo di allievi del Liceo Classico Europeo si è potuto recare a New York per visitare gli allievi d’oltreoceano e condividere con loro lezioni e vita familiare. In questi giorni l’Educandato Uccellis ha dunque ricambiato l’ospitalità a 21 allievi della scuola di Scarsdale accompagnati dalle docenti Heather Waters, Kimberly Summerfield e Kendra Claussen. I ragazzi sono stati ospitati dalle famiglie di una quindicina di studenti del quarto anno del Liceo Classico Europeo, tra entusiasmo e curiosità. Ringraziamo il rettore Roberto Pinton per avere accolto questa delegazione, che rappresenta una realtà prestigiosa in un ambiente, come quello newyorchese, culturalmente e socialmente molto ricco e stimolante».