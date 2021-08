Capozzella M5s: “Ancora troppe incertezze per il rientro a scuola”

“L’avvio dell’anno scolastico è ancora una grossa incognita su tutti i fronti”. Lo sottolinea il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Mauro Capozzella. “Trasporti, assunzioni, graduatorie, organici, classi pollaio, green pass rappresentano ancora dei punti interrogativi su cui ancora non ci sono risposte”.

“Eppure già con il Governo Conte sono state stanziate risorse ingenti, in primis per implementare il servizio di trasporto pubblico, di cui anche il Friuli Venezia Giulia ha potuto beneficiare – aggiunge il consigliere pentastellato -. Al momento, però, quei fondi non sono stati utilizzati per garantire ai nostri studenti un inizio di scuola finalmente sereno”.

“Dopo la complessa esperienza di un anno fa, che aveva quantomeno l’attenuante di una situazione ancora non del tutto conosciuto – conclude Capozzella -, ci saremmo aspettati di non ritrovarci di fatto con le stesse incertezze. L’anno scolastico è alle porte ed è doveroso permettere ai ragazzi e alle loro famiglie di mettersi alle spalle i problemi vissuti nell’ultimo anno e mezzo”.