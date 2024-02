Capozzi M5S: “Depositeremo una proposta per mettere un freno ai compensi dei gettonisti nei Pronto Soccorso”

“L’introduzione della figura dei gettonisti a oltre 100 euro l’ora nei reparti dei nostri Ospedali e’ un’operazione discutibile che non ha reso giustizia né ai cittadini che non si sono visti i servizi migliorati, né agli operatori del sistema sanitario regionale per il divario retributivo.

Questo sistema ha creato la vera fuga del personale dal settore pubblico, i medici che lasciano il pubblico trovano spazio nelle cooperative private che vengono di volta in volta scelte per coprire i buchi da loro lasciati vuoti.

Ad annunciare il deposito di un testo che ponga fine all’escalation dei prezzi dei gettonisti negli Ospedali della nostra Regione è la Consigliera Regionale del MoVimento 5 Stelle Rosaria Capozzi.

“Abbiamo sempre sostenuto che per lavorare nel sistema sanitario regionale i concorsi devono essere la via maestra, e questo senza deroghe. Ci auguriamo che l’Assessore Riccardi che ha sempre strizzato l’occhio al sistema Veneto e Lombardo, possa darci ragione prendendo spunto, paradossalmente, proprio da quelle Regioni che hanno spalancato per prime le porte ai privati nella loro sanità e che adesso vogliono correre al riparo”.

“La Lombardia per porre un freno alle cooperative dei gettonisti ha avviato un bando ad evidenza pubblica rivolto direttamente ai professionisti e non alle società che li gestiscono; il Veneto per porre un freno all’escalation del costo dei singoli operatori, arrivato a raggiungere e talvolta suoerare i 100 euro l’ora, con cifre astronomiche alla fine del mese, ha previsto tetti massimi per i compensi. Lo scopo – conclude Capozzi – è quello di contenere la spesa su cui ha messo gli occhi anche un recente rapporto dell’Anac, con l’obiettivo finale di non avere più gettonisti negli Ospedali entro il 2024″.