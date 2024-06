Capozzi M5S: “Gestore unico regione di Acqua e Rifiuti non sia l’unica scelta”

“Nutriamo forti perplessità rispetto al Disegno di Legge 19, ma soprattutto rispetto alla volontà politica di stanziare 4 milioni di euro per avere un gestore unico regionale di acqua e rifiuti. Ci viene chiesto di approvare qualcosa che non definisce passaggi importanti come la sorte dei lavoratori delle società che saranno oggetto di fusione, perplessità condivisa da più di un portatore di interesse”. Contraria al disegno di legge che incentiva le aggregazioni dei gestori dei servizi comunali é la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Rosaria Capozzi. “Non è per nulla chiaro come si crearà uniformità tra territori differenti anche per la media delle bollette pagate nell’arco di un anno che ad oggi sono considerevolmente differenti”. “La cosa più incredibile è che la forma aggregativa scelta dalla Regione oltre a non l’unica possibile sembra non esser nemmeno ben accettata da tutti gli stake holders. Come al solito si vuol far calare dall’alto una scelta non apprezzata dai territori”.