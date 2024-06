RacenLow 2024, la passione per le auto sportive sbarca al Tiare Shopping di Villesse (GO)

Torna al Tiare Shopping di Villesse (GO) uno degli eventi a quattro ruote più attesi e spettacolari del Friuli-Venezia Giulia: stiamo parlando di RacenLow, il raduno dedicato alle più emozionanti auto Old&New. L’appuntamento è per sabato 8 giugno alle ore 14:00

Il club Lowered Garage, in collaborazione con i magazine Kustom World e Cruisin’ Life, scalda i motori in vista della rombante edizione 2024, che si terrà sabato 8 giugno a partire dalle ore 14:00 nel parcheggio sud del Tiare Shopping di Villesse (GO), non lontano dall’entrata principale (Posizione: https://rb.gy/iau4l4).

All’evento, immancabile per ogni ‘petrolhead’ e appassionato di quattro ruote, sono attese oltre 400 auto, ma non mancheranno tanti espositori con i loro stand e un’area Food&Drink. L’entrata è completamente gratuita, sia per i proprietari delle auto protagoniste dell’evento sia per gli spettatori, è prevista comunque una selezione all’ingresso per i mezzi partecipanti (per tutte le altre auto sono comunque disponibili i vicini parcheggi del Tiare).

Sono benvenute vetture modificate e ribassate (german style, clean style, rat style, JDM), muscle car e supercar, ma anche auto originali purché in edizione sportiva (esclusivamente alimentate a benzina e con una potenza superiore ai 200 CV) o storiche (min. 25 anni di età). Le porte sono aperte anche a quei SUV, fuoristrada e autocarri che rientrino nelle categorie indicate e siano in linea con lo spirito dell’evento. Possono ovviamente partecipare auto di ogni marca, ma non saranno ammessi mezzi SPL, veicoli privi di assetto sportivo o esageratamente modificati a livello estetico (spanish tuning). L’ammissione delle vetture all’interno del raduno a piena discrezione degli organizzatori; per qualunque dubbio sull’idoneità di un mezzo è comunque possibile compilare il form online.

Alle ore 19:00 sono previste le premiazioni con una Top 3 a cura di Kustom World, rivista italiana di riferimento nel settore della personalizzazione a due e quattro ruote.

”Siamo felici di ospitare nel nostro Meeting Place la nuova edizione di RacenLow, l’autoraduno ormai conosciuto e amato da tutto il Friuli-Venezia Giulia. L’evento non sarà solo l’occasione per gli appassionati delle quattro ruote di ammirare centinaia di auto esposte, ma anche un momento di divertimento offerto a tutta la comunità. Con la sua partecipazione attiva a quest’iniziativa, Tiare Shopping conferma la sua attenzione nel proporre diverse attività per andare incontro agli interessi e alle passioni dei visitatori e degli abitanti del territorio che ci ospita’‘. – commenta Joakim Hoegsander, Direttore di Tiare Shopping.

Per consentire a tutti, partecipanti e spettatori, di divertirsi in piena sicurezza, si raccomanda prudenza: gli organizzatori confidano nella responsabilità di tutti per rendere indimenticabile anche questa edizione!

Ricordiamo, infine, l’appuntamento autunnale con lo “spin-off” di RacenLow, il meeting German VS JDM: il raduno riservato alle vetture tedesche e giapponesi, due filoni “cult” della personalizzazione automobilistica, andrà in scena il prossimo 5 ottobre 2024 sempre al Tiare Shopping di Villesse (GO).

Per tutte le informazioni su RacenLow è possibile visitare la pagina Facebook ufficiale dell’evento, oppure contattare lo staff di Lowered Garage alla mail racenlow@loweredgarage.it.