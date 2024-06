Domani inaugurazione del Festival “La Notte dei Lettori” decolla alle 17 dalla Loggia del Lionello

Si parte. E questa volta è ufficiale. Dopo un centinaio di eventi in 30 Comuni del territorio regionale e le anticipazioni in città, fino alla presentazione dei progetti delle scuole secondarie di secondo grado e dell’Università al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, La Notte dei Lettori decolla dalla Loggia del Lionello, cuore del festival, con l’INAUGURAZIONE, giovedì 6 giugno alle ore 17. Un progetto organizzato dal Comune di Udine con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di Fondazione Friuli, in sinergia con il Sistema Bibliotecario Friuli, le librerie e i numerosi partner e collaboratori.

A dare il “la” l’omaggio inaugurale del Conservatorio Statale di Musica J. Tomadini. Dopo i saluti istituzionali, verrà introdotto il tema che farà da fil rouge agli eventi dell’undicesima edizione con interpretazioni creative di ragazzi e ragazze. E poi, viaggio nella storia e nella contemporaneità attraverso l’arte del maestro Giorgio Celiberti in città, in una mostra diffusa in via Mercatovecchio, nel centro storico, a cura di Carlo Stragapede, che la racconterà sotto la Loggia. Un’inaugurazione che sarà soprattutto dei “lettori”, con la partecipazione degli amici de La Notte dei Lettori e delle varie realtà culturali della città coinvolte nel festival.

TEMA DEL VIAGGIO-STAZIONI-OSPITI

“Siamo in ogni caso in viaggio, più che partire non si può” (Franz Kafka): è la citazione che veste le locandine in città, scelta per il 2024, per omaggiare lo scrittore di cui ricorre il centenario ed entrare nel tema del viaggio, delle erranze, delle partenze e dei ritorni.

Saranno 30 le stazioni della città, luoghi in cui vivere i 60 eventi tra letture, musica, teatro, arte, dibattiti, laboratori creativi, giochi: logge, piazze, corti, biblioteche, teatri, librerie, parchi, castello, musei e tanto altro ancora. Non solo in centro, ma anche nei quartieri. A guidarci ci saranno le “bussole”, ragazzi e ragazze a indicarci percorsi. Tra gli ospiti, Eraldo Affinati, Enrico Galiano, Luca Bianchini, Federica Manzon, Ascanio Celestini, Giulia Morello, Mauro Covacich, Antonella Bukovaz, Marco Pacini, Elena Commessatti, Klaus Martini, Gianmarco Villalta, Toni Capuozzo, Angelo Floramo. E molti altri, amici e amiche della Notte. Programma completo su www.lanottedeilettori e social.

IL 6 GIUGNO, dopo l’inaugurazione, si susseguono vari appuntamenti. Alla Libreria Friuli alle 18:00, ci sarà l’incontro dal titolo “La carovana del sultano” con Marco Aime e Claudia Ovan. Alle 18:30, alla Civica Accademia d’arte drammatica Nico Pepe, andrà in scena “Le mouches d’automne” (Come le mosche d’autunno) di Irene Nemirowsky. Alle 18:30, nella chiesa di San Francesco, inaugurazione della mostra: “New York, Paul Auster and Me. Euro Rotelli Travel Diary” a cura di Elena Cantori (visitabile fino al 7 luglio). Poi alle 19:00, in Corte Morpurgo, “Una vita non basta”, per attraversare paure e fallimenti, con Enrico Galiano. Infine, alle 21:30, al Teatro San Giorgio, va in scena “La cella di seta. Io e Marco Polo” con Francesco Gerardi e Giorgio Gobbo.

IL 7 GIUGNO si comincia alle 9:00 con una mattinata in Ludoteca, ai Giardini del Torso, per la presentazione dei progetti realizzati in laboratori creativi delle scuole secondarie di primo grado di Udine, mentre in Biblioteca Joppi, in Sezione Ragazzi, ci sarà la giornata dedicata ad “Alfabeto del Novecento”, con la scuola primaria. “G. Pascoli” di Udine.

Pomeriggio “in quota” con “Controstoria dell’alpinismo” (Laterza) di Andrea Zannini, alle 16:00, alla Loggia del Lionello.

Alle 16:30, nella sede della “Società Filologica Friulana”, a Palazzo Mantica, si presenterà la nuova collana della Forum “SeneVierte” con Massimo Somaglino, Serena Fogolini, Elisa Copetti e in collegamento gli autori Freark Smink e Doruntina Basha.

Sempre alle 16:30, nel Quartiere Udine Sud, Area Verde P. Aldo e B. Marchiol, per le “Storie in città”, ci sarà l’inaugurazione del bookcrossing, voluto dai cittadini, e un pomeriggio con “Arcobaleno di storie e laboratori”.

Alle 17 in Loggia del Lionello incontro con Francesca Giommi, africanista e viaggiatrice, in dialogo con Umberto Marin.

Alle 18 in Biblioteca Joppi, Sezione Ragazzi, si risponderà all’invito: “Racconta una storia ai peluche!”. Alle 18 in Libreria Friuli “Io ricordo tutto” con Pierdante Piccioni e Ivana Vaccaroni. Sempre alle 18, altri due appuntamenti: alla Libreria Martincigh, “Viaggio tra storia e memoria. 10 giugno 1924”, di Franco Corleone in dialogo con Andrea Zannini e Gianni Ortis; nella sede della Filologica, “Ce aial cumbinât? La friulanità postmoderna di Franco Gilez Saveri Zac Marchetta”, con Mario Turello, Walter Tomada, Umberto Alberini, Giorgia e Gianmaria Marchetta.

Alle 18:30 altri due eventi: in Corte Morpurgo “Sulle tracce dell’amicizia, il bene più grande. Enzo Piccinini, amico carissimo” con Pierpaolo Bellini in dialogo con Paolo Mosanghini; mentre in Libreria Tarantola, “Dialogo sul romanzo totale e sul rapporto tra vita privata e scrittura, a partire dal libro “Lo splendore” di Paolo Di Mino in dialogo con Giulio Mozzi e Luca Quarin.

Alle 19:00 alla Libreria Mondolibri, “From the past to the future. Storie da un futuro (im)possibile”, a cura della compagnia Ndescenze.

Serata in Loggia del Lionello, alle 19:30, con ospite speciale: Eraldo Affinati, autore di “Le città del mondo” (Feltrinelli), tra cui compare anche Udine.

Sempre alle 19:30, dalla Loggia di San Giovanni, partenza della “Caccia al Tesoro Sessione Adulti”. E alla Libreria Friuli “Stand up di poesia (Parlaci Poeta!). Dialoghi poetici sul mondo” con Enzo Martines.

Gran finale di giornata al Teatro San Giorgio, dove alle 21:30 andrà in scena “PPP ti presento l’Albania”, di e con Klaus Martini.

E per i notturni viaggiatori alle 22:00, “Elementare Watson! Hanno ucciso Sir Conan Doyle!”, passeggiata con delitto con partenza dalla Ludoteca.

L’8 GIUGNO si parte alle 9:00 con un convegno organizzato da Lions in sala Aiace: “Intelligenza artificiale: ne parliamo tanto, la conosciamo poco”.

Mattinata di “Copta in pratica: rilega, crea, divertiti!” alla Libreria Friuli con Caterina Malisano.

Al Museo Etnografico del Friuli, percorsi d’acqua in due tempi: alle 10:30 “Approdi. Il Tagliamento e i suoi paesaggi. Racconto a più voci di genti e civiltà attorno a un fiume” a cura del Molino Rosenkranz. A seguire alle 12:00 Marino Del Piccolo presenta “Timavo, Natisone, Isonzo. Fiumi, uomini e confini” di Cristina Noacco.

Al Teatro Nuovo Giovanni da Udine invece alle 11:00, “Sintonie VI I confini della Seduzione

Libri d’Arte&Poesia / Collana Le Darsine”, dialogo tra poesia di confine e arte del territorio. Sempre alle 11:00 alla Libreria Tarantola, “Gli anni di Camel Suite” di e con Stefano Montello in dialogo con Mauro Pascolini; e, alla Libreria Mondolibri, “Nuovi orizzonti della narrativa: presentazione di “aoirse” di Alessandra Menardi.

Mezzogiorno con Elena Commessatti alla Fondazione Friuli per la presentazione delle sue guide turistiche edite da Odòs. Mentre alle 16:30 sarà a Casa Cavazzini per accompagnarci in “una passeggiata sentimentale, allegra e un po’ rock”.

Pomeriggio divertente alla Joppi con l’Escape Ragazzi a partire dalle 14:30.

Evento di portata internazionale, con la collaborazione di Institut français Italia Ambassade de France, in Loggia del Lionello alle 17:00: presentazione della traduzione francese di un’opera di Pierluigi Cappello, “Mandate a dire all’imperatore/Allez le dire à l’empereur”; interverranno Gian Mario Villalta, Bernard Vanel, Cindy Soula.

Alle 17:00 in Libreria Mondolibri “Non solo parole: alla scoperta della fotografia di viaggio” con Giuseppe Bartuccio e al Parco Circolo Nuovi Orizzonti, lettura scenica di “Viaggio al termine della notte” di Louis Ferdinand Celine.

Alle 17:30 in Libreria Einaudi i lettori scrivono “Il racconto dei racconti” condotto da Maria Bruna Pustetto. Quattro gli appuntamenti tra cui scegliere alle 18:00: al Make Spazio Espositivo “Versi e note nella notte dei lettori, MAKE ve lo dico a fare”, con il Trittico Poetico Polifonico & Friends. Alla Joppi, Escape adulti; “I sigilli del Gran Khan“, e in Corte Morpurgo, “Kiev-Udine sola andata: diario di una sconfitta e di una rinascita”, con Mariaelena Porzio, autrice, Vanessa Marcone, docente, Matvii Honcharenko, ragazzo protagonista del viaggio. Infine, alla Libreria Friuli “Questa specie di amore” con Alessandra Zenarola, Maura Pontoni e Roberta Maciocci.

Alle 18:30, alla Libreria Moderna “Viaggio tra filari di viti, letterature e culture: Keller racconta Keller”. Alle 19:00, alla Libreria Martincigh “Teatro in cammino. Antico amore d’oriente”, Kalā teatro.

Alle 19:30 in Corte Morpurgo “Spazio di genere: le donne raccontano”, con Giulia Iacolutti, artista, Flavia Virgilio, dirigente CPIA Udine.

Serata con Angelo Floramo, alle 20:00 in Loggia del Lionello, con la “Breve storia sentimentale dei Balcani” (Bottega Errante).

Giochi narrativi in Ludoteca dalle 20:30 alle 23:30.

E finale mozzafiato sulla parete del castello di Udine alle 22:30. Appuntamento nel piazzale del Castello con lo “Spettacolo di Danza Verticale Skyline” della Compagnia Il Posto Danza Verticale e Marco Castelli Small Ensemble.

Il 9 GIUGNO, passeggiata con partenza alle 9:00 da piazza Primo maggio alla scoperta di una “Udine magica. Viaggio nella città-libro, tra volti, parole, luoghi, sortilegi, stupori” con Paolo Medeossi e Italia Nostra Sezione di Udine.

Alle 11:00 al Teatro Palamostre l’attore e regista Ascanio Celestini in veste di scrittore con “Storie di uno scemo di guerra” (Einaudi). Un viaggio “contromano” nella Roma di 80 anni fa.

Alle 17:00 in Loggia del Lionello, “Cos’è la guerra?”, i conflitti spiegati ai ragazzi, con Toni Capuozzo in dialogo con Paolo Mosanghini. Sempre alle 17:00 alla Libreria Giunti, un incontro per bambini e bambine: ”Viaggiare su ali di carta: un viaggio intorno al mondo in compagnia di simpatici amici”. Alle 18:30 in Corte Morpurgo, “Sono innamorata di Pippa Bacca. Chiedimi perché!”, concerto-reading di e con Giulia Morello e con Assia Fiorillo e Matteo Panzironi, che racconta la storia di una giovane donna uccisa in Turchia durante una performance sulla pace.

Alle 20:00 in Loggia del Lionello ospite speciale: Luca Bianchini, scrittore e conduttore radiofonico, con il suo ultimo romanzo giallo dalla colonna sonora revival “Il cuore è uno zingaro” (Mondadori).

Finale del festival alle 22:00 in Corte Morpurgo con il concerto “Spirit of peace – Spirito di pace”, di e con Domus Musicae Quartet: Giovanni Di Lena (violino), Andrea Valent (fisarmonica), Giuseppe Tirelli (contrabbasso), Nicola Tirelli (pianoforte). Ospiti Speciali del progetto: Boris Savoldelli (voce) e Francesco Tirelli (percussioni).

Tante le mostre e gli allestimenti speciali. Per programma completo si rimanda al sito de La Notte dei lettori e per gli orari di visita alle mostre al sito dei Civici Musei di Udine.