Capozzi M5S: “Giovedì 4 Aprile, evento a Trieste per parlare di “Leggi elettorali e tutele democratiche”

“Il MoVimento 5 Stelle organizza un evento per esaminare attentamente con i cittadini, quelle che sono le criticità della legge elettorale regionali e nazionale a seguito delle ultime modifiche. Abbiamo condiviso questa necessità con il Comitato Difesa della Costituzione di Trieste e il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale i quali interverranno con il dr. Tommaso Russo e il dr. Sergio Bagnasco”. Ad annunciare l’organizzazione dell’evento “leggi elettorali e tutele democratiche”, che si terrà Giovedì 4 aprile alle ore 17:00 presso la Sala Tessitori in Piazza Oberdan n. 5 a Trieste, è la Consigliera Regionale del MoVimento 5 Stelle Rosaria Capozzi. “All’incontro parteciperà anche la Vice Presidente dei Senatori M5S Alessandra Maiorino, membro della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, la quale si soffermerà sul modello di democrazia sotteso alla legge elettorale e in cui vediamo evidenti criticità, confermando i dubbi che noi stessi nutriamo e che non solo dalle associazioni con cui organizziamo l’evento sono stati più volte sollevati”. “Partendo dalla lettura analitica dei meccanismi elettorali – conclude Capozzi – illustreremo come siano nate queste riforme, chi le ha volute, quali siano i loro reali obiettivi, valutando se renderanno davvero stabile il sistema e se contrasteranno i problemi della disaffezione politica e dell’astensionismo o se, come temiamo, li aumenteranno”.