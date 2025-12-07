Carabinieri: Codroipo (UD), controlli e denunce

I Carabinieri della Stazione di Codroipo (UD), con la collaborazione di personale del Comando Compagnia di Udine, nell’ambito di una intensificata attività di controllo del territorio finalizzata a prevenire e reprimere i reati contro la persona e comportamenti di devianza giovanile, hanno raggiunto i seguenti risultati:

a. deferito in stato di libertà due cittadini egiziani di 19 e 20 anni sono stati trovati in possesso – nei pressi di un parcheggio di un’attività commerciale – di due martelletti frangivetro, una catena lunga 125 cm e un passamontagna. I due sono stati proposti per la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Codroipo;

b. deferito in stato di libertà un 32enne senza fissa dimora il quale, controllato sulla pubblica via, è stato trovato in possesso ingiustificato di un paio di forbici, sottoposte a sequestro. Lo stesso è stato proposto per la misura di prevenzione del Divieto di Accesso al Comune di Codroipo;

c. denunciato un cittadino straniero per rapina impropria. Questi, nel corso del pomeriggio, dopo essersi impossessato di vari generi alimentari presso un locale supermercato, cercava di guadagnarsi la fuga scaraventando a terra un dipendente dell’esercizio commerciale. L’immediato intervento dei militari ha permesso di bloccarlo e di restituire la merce al titolare. Fortunatamente per il dipendente solo qualche escoriazione;

d. denunciata una 25enne senza fissa dimora quale presunta autrice di un furto di portafogli in danno di una 75enne del posto. L’accertamento consentiva di risalire all’indebito utilizzo del bancomat della denunciante per ripetuti prelievi fraudolenti. Anche quest’ultima è stata proposta per la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Codroipo.