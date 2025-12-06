Pordenone: in Piazza Cavour banchetto informativo in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani

Nella mattina di oggi (sabato 5 dicembre) , in Piazza Cavour a Pordenone, l’Organizzazione per i Diritti Umani e la Tolleranza ETS ha allestito un banchetto informativo dedicato alla promozione dei diritti umani fondamentali.

L’iniziativa, particolarmente significativa in vista della Giornata Mondiale dei Diritti Umani del 10 dicembre, ha attirato numerosi cittadini interessati a conoscere e approfondire i contenuti della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Durante l’evento sono stati esposti i materiali informativi delle campagne internazionali Uniti per i Diritti Umani e Gioventù per i Diritti Umani, progetti educativi impegnati nella divulgazione e nella consapevolezza, specialmente tra i giovani, dei 30 articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Inoltre a più di 580 passanti è stato consegnato un volantino di invito alla conferenza “DIRITTI UMANI PER UNA CULTURA DI PACE” che sarà tenuta dalla presidente dell’Organizzazione per i Diritti Umani e la Tolleranza ETS Fiorella Cerchiara domenica 14 dicembre alle ore 15 presso la Chiesa di Scientology di Pordenone.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto delle celebrazioni per la Giornata Mondiale dei Diritti Umani, istituita dalle Nazioni Unite per ricordare l’adozione, il 10 dicembre 1948, della Dichiarazione Universale: un documento fondamentale che ancora oggi rappresenta un faro universale nella tutela della libertà e della dignità per ogni individuo.