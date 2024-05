Carlino sostiene i “murales di comunità”: Oltre 100 tra bambini e studenti hanno partecipato all’intervento artistico di riqualificazione urbana

Lo scorso 18 maggio Carlino ha accolto mille colori e sorrisi con l’iniziativa “Murales di Comunità”, intervento artistico di riqualificazione urbana giunto alla 2^ edizione. Il progetto, fortemente voluta dalla sezione Afds di Carlino in collaborazione con il centro giovani La banda di mio cugino, gestito dalla Cooperativa sociale Itaca, con il patrocinio del Comune e la collaborazione del gruppo Alpini, punta a sensibilizzare e educare in particolare le giovani generazioni ai valori della solidarietà, al senso del dono, all’unione, all’essere e sentirsi una comunità.

Bambini della scuola materna, studenti della scuola primaria e della secondaria di primo grado, in tutto oltre un centinaio, le famiglie, gli insegnanti, educatori e volontari si sono ritrovati uniti nella prosecuzione dell’opera artistica nell’area scolastica e sportiva, dando seguito al grande murale avviato durante lo scorso anno scolastico in via Rizzolo, precisamente lungo le pareti esterne delle fioriere cementificate che costeggiano la pista ciclopedonale. Quattro le parole chiave che hanno guidato la seconda edizione del progetto, solidarietà, dono, unione e comunità. Stimolati da questi valori fondamentali e supportati dalle insegnanti, la classe 5^ della scuola primaria e la classe 1^ della scuola secondaria di primo grado hanno ideato e sviluppato nei mesi precedenti ben otto bozze grafiche, che sono state poi disegnate e colorate in serie, lungo il cordolo antistante il plesso scolastico.

La giornata ha visto anche l’inaugurazione ufficiale, con tanto di taglio del nastro tricolore da parte del sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, del murale che è ormai divenuto simbolo dell’impronta gioiosa e vivace di tutti gli studenti della comunità di Carlino. Fondamentale e immancabile anche la partecipazione dei volontari della locale sezione Ana che, affiancati dai volontari dell’Afds, hanno gestito il momento conviviale finale.

La seconda edizione del progetto “Murales di Comunità” ha confermato il forte desiderio di Carlino di continuare ad essere e costruire una comunità educante, che vuole offrire occasioni di incontro e crescita per tutti i suoi bambini e ragazzi, sostenuti da adulti attenti e consapevoli, pronti a sostenere il cammino dei più piccoli.

“Il nostro augurio, oltre a vedere riconosciuto il lavoro dei nostri volontari, è che progetti di questo tipo possano avere continuità in futuro – afferma il presidente di Afds Carlino, Damiano Franceschinis -, soprattutto se incentrati su temi valore sociale come anche la promozione del dono. Un particolare ringraziamento ed apprezzamento alle maestre e docenti di tutte le scuole coinvolte, auspichiamo che per noi restino un punto di riferimento per collaborazioni future e stabili, consolidando sempre di più l’alleanza educativa costruita negli anni a favore della cittadinanza attiva per le giovani generazioni”.