Indagine Arriva Udine sulla sostenibilità, disponibile questionario

La società di trasporto locale Arriva Udine sta lavorando al bilancio di sostenibilità, un documento che esprime l’impegno dell’azienda verso i propri portatori di interesse (soci, dipendenti, clienti, fornitori, istituzioni), basato sui principi della trasparenza e della responsabilità, e soprattutto sulla consapevolezza del ruolo economico, sociale e culturale che l’organizzazione ha sul territorio. Mobilità sostenibile, economia circolare, efficientamento energetico, riduzione degli sprechi e delle emissioni inquinanti, etica e responsabilità sociale, centralità dei dipendenti, salute e sicurezza sul lavoro, inclusione delle diversità, relazioni con il territorio, innovazione e digitalizzazione, qualità del servizio: questi sono i principi di Arriva Udine che ogni dipendente e collaboratore/trice è chiamato/a a trasformare in comportamenti e azioni quotidiane.

Il bilancio di sostenibilità rifletterà questi principi e questi comportamenti attraverso attività e progetti trasparenti e misurabili.

Per conoscere la percezione delle comunità sulle tematiche di impatto ambientale, sociale ed economico è necessario il contributi di tutti, in qualità di passeggeri o di cittadini dei territori serviti da Arriva Udine. Sul sito internet www.arrivaudine.it fino al 9 giugno sarà disponibile un questionario finalizzato ad individuare quali i temi prioritari per i portatori di interesse, dove focalizzare le attenzioni, l’impegno e i progetti futuri.

Il questionario è anonimo e non richiede alcuna registrazione, e per compilarlo bastano alcuni minuti.